В Луганской области задержали завербованного ФСБ РФ гражданина Украины, который готовил теракт – Офис генпрокурора

По данным следствия, задержанный проходил военную службу в рядах так называемой “народной милиции ЛНР” и с 2020 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ для выполнения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины.

Как отметили в Офисе генпрокурора, задержанный через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова о новейшей военной технике и программах разработок использования беспилотных летательных аппаратов. Одного из его сообщников в феврале 2021 года задержали.

“Продолжая свою противоправную деятельность, мужчина прибыл с территории РФ в город Северодонецк [Луганской области], где планировал совершить террористический акт путем закладки самодельного взрывного устройства, заранее подготовленного кураторами ФСБ РФ, в автомобиль руководителя института”, – говорится в сообщении.

Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Правоохранители задержали злоумышленника после закладки взрывчатки и попытки приведения ее в действие. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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