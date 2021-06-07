 

Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня – Лещенко

07.06.2021, 17:10, Новости дня
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“Как сообщают наши инсайдеры, в понедельник, 7 июня, ожидается телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского”, – написал он.

Ожидаемый разговор Зеленского и Байдена связан с предстоящей встречей американского президента с лидером РФ Владимиром Путиным. О таком разговоре заявлял в конце мая замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Сам Зеленский 4 июня заявлял, что если такого разговора не произойдет, это будет “большой ошибкой”. Он подчеркивал, что именно у Украины есть “глубокое понимание предмета”, так как Россия и Украина – соседние страны и есть война на Донбассе.

Контекст:

16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария) Байден проведет двусторонний саммит с Путиным.

Комментируя встречу с Путиным, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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