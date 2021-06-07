“Прелюдия”, “Только неприличные мысли роятся”. Жена хореографа Кота в бикини показала шпагат вниз головой у мужа на руках

Пара позирует в кадре, выполняя гимнастический элемент, во время которого супруга хореографа сперва демонстрирует вертикальный шпагат, а затем благодаря поддержке мужа переходит в горизонтальное положении и совершает переворот вокруг оси.

“Мы на море”, – подписал он ролик.

“Прелюдия, кручу-верчу”, – отреагировали на видео подписчики.

“Только неприличные мысли роятся в моей голове от ваших видосиков”, – написали в комментариях фолловеры.

“Оу, жарко”, – оценили ролик пользователи сети.

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Публикация от Евгении * Кот (@kot_jenya)

Контекст:

В 2019 году Кот стал победителем проекта “Танцы со звездами” на “1+1”, выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

В январе 2019 года Кот женился на коллеге – семикратной чемпионке Украины по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионке мира по танцам на пилоне Наталье Татаринцевой.

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