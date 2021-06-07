 

“Прелюдия”, “Только неприличные мысли роятся”. Жена хореографа Кота в бикини показала шпагат вниз головой у мужа на руках

07.06.2021, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пара позирует в кадре, выполняя гимнастический элемент, во время которого супруга хореографа сперва демонстрирует вертикальный шпагат, а затем благодаря поддержке мужа переходит в горизонтальное положении и совершает переворот вокруг оси.

“Мы на море”, – подписал он ролик.

“Прелюдия, кручу-верчу”, – отреагировали на видео подписчики.

“Только неприличные мысли роятся в моей голове от ваших видосиков”, – написали в комментариях фолловеры.

“Оу, жарко”, – оценили ролик пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгении * Кот (@kot_jenya)

Контекст:

В 2019 году Кот стал победителем проекта “Танцы со звездами” на “1+1”, выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

В январе 2019 года Кот женился на коллеге – семикратной чемпионке Украины по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионке мира по танцам на пилоне Наталье Татаринцевой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / Усиление НАТО в Чёрном море Столтенберг объяснил активностью России

12.01 / Языковой омбудсмен опубликовал инструкцию: что делать, если отказывают обслуживать украинский

11.02 / Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным

10.02 / Визит Борреля в Москву – не «несчастный случай на работе», а «рентген» отношений РФ — ЕС

08.07 / Конгресс США в поисках стратегии в отношении Кремля 

01.09 / Лукашенко пообещал белорусам перемены и новую Конституцию

29.12 / Фесенко: В случае роспуска Рады многие депутаты “Слуги народа” не смогут переизбраться, поэтому им невыгодно разрушать монобольшинство

07.10 / Советник Трампа призвал не считать «опасных россиян» друзьями США

15.02 / В Словении в результате схода двух лавин погибли три альпиниста

07.10 / В Черкассах провели соревнования по кикбоксингу, посвященные памяти экс-президента федерации Павла Орла – нардеп Стрихарский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика