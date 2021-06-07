Голубовская: На меня ищут компромат. Заказчики крутятся возле президента и дезинформируют его о процессах, происходящих в украинской медицине

Как стало известно из надежных источников, из-за моей поддержки инфекционных стационаров, которые необоснованно лишают финансирования, а людей – доступа к качественной медпомощи в условиях неоконченной эпидемии, дано задание людьми с диаметрально противоположной точкой зрения поднять клеветническую волну в СМИ в отношении моей скромной персоны. А для этого надо компромат. Но так как компромат на меня найти сложно, то придется что-то выдумывать и перевирать факты. Благо остатки совести у заказчиков, которые крутятся возле президента и дезинформируют его о многих происходящих процессах в медицине, и исполнителей тают на глазах.

Напомню этим особям, что я это все уже переживала в октябре – ноябре 2019 года, когда пыталась остановить принятие убийственного для страны законопроекта по общественному здоровью, который, к примеру, предполагал не только децентрализацию систем противоинфекционной защиты (нашу с вами биобезопасность), но и оставлял на всю Украину четыре (!) лабораторных центра. Именно тогда те лица, которые его готовили, и им сочувствующие не постеснялись в выражениях, вранье и перекручивании фактов, обвинив меня в конфликте интересов (которого у меня не было), обсуждая мои гонорары за профессиональную деятельность и приклеив другие заготовленные на все случаи жизни штампы типа “сидели на потоках при Богатыревой” и т.д. Особенно усердствовали в этом вранье “Украинская правда” и подобные им СМИ. Кстати, меня тогда тоже предупредили заранее о готовящейся акции и даже назвали, кто заказчики и сколько приблизительно им это обошлось.

Но. Принятие законопроекта тогда нам с экспертами в области эпидемиологии, особо опасных инфекций, гигиены и т.д. (которых я включила в рабочую группу по подготовке альтернативного документа) удалось остановить. А через несколько месяцев коренным образом изменилась ситуация. И, когда случилась беда, мы с вами имели лабцентры в каждом регионе, вернули многих эпидемиологов, увеличили во много раз возможности лабораторий, дали специалистам возможность чувствовать свою востребованность, реализовать свои знания и элементарно перестали обливать огульно всех подряд грязью. А это уже немало. Вот надолго ли сейчас, не знаю. Ибо, насколько мне известно, наши с вами так называемые государственные мужи готовят к приватизации (под видом концессии) не только лечебные учреждения, но и структуры нашего реагирования на биологические вызовы. Что в нашей стране их похоронит.

Поэтому – ищите. Я это все проходила, переживу.

И не дождетесь.

Источник: Ольга Голубовская / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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