 

Премьер Грузии после встречи с Рикером заявил «растущем интересе» США к региону

07.06.2021, 17:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял в Тбилиси и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, после чего сообщил о том, что этот визит «отчетливо свидетельствует о растущем интересе и вовлеченности Америки в регион Южного Кавказа», информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это была очень позитивная встреча. Мы заострили внимание на главных направлениях стратегического партнерства США и Грузии, безопасности и сотрудничестве в регионе», – сообщил премьер-министр Грузии.

Во время переговоров обсуждались вопросы безопасности, обороны, экономического сотрудничества, отметили в администрации правительства Грузии. «Также была рассмотрена новая геополитическая ситуация в регионе и возможная функция Грузии в контексте региональной безопасности. Было подчеркнуто, что в этом смысле Грузия имеет полную поддержку США», – сказано в сообщении.

Филип Рикер заявил, что «Грузия достигла большого прогресса на пути интеграции в НАТО, и это признается руководством США в связи с приближающимся саммитом НАТО».

Этот прогресс будет зафиксирован в окончательной декларации саммита НАТО. Также было подчеркнуто, что тема Грузии «всегда была на переднем плане в отношениях США и России».

Отмечалось, что на предстоящей встрече президентов США и РФ «среди важных вопросов будет тема суверенитета и территориальной целостности Грузии и поддержка Грузии в этом плане».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Главред шведского журнала назвал высоким уровень организации голосования в России

29.06 / Новая трудовая неделя в России будет короткой

26.08 / Эксперт: У вузов нет никаких объективных причин повышать сейчас плату за обучение

03.09 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

23.12 / Администрация Трампа рассмотрит запрос о предоставлении иммунитета саудовскому принцу

11.03 / Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca

07.01 / В Германии одобрили создание фонда в поддержку «Северного потока – 2»

24.02 / “Самые страшные мысли начинают заползать в башку”. Куценко показал, как гримеры сделали слепок его головы

25.02 / Гривна к доллару подешевела до 27,95 грн/$

14.10 / Bloomberg – переговоры по брекситу застопорились не столько из-за рыбы, сколько из-за политики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика