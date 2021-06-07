Премьер Грузии после встречи с Рикером заявил «растущем интересе» США к региону

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял в Тбилиси и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, после чего сообщил о том, что этот визит «отчетливо свидетельствует о растущем интересе и вовлеченности Америки в регион Южного Кавказа», информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это была очень позитивная встреча. Мы заострили внимание на главных направлениях стратегического партнерства США и Грузии, безопасности и сотрудничестве в регионе», – сообщил премьер-министр Грузии.

Во время переговоров обсуждались вопросы безопасности, обороны, экономического сотрудничества, отметили в администрации правительства Грузии. «Также была рассмотрена новая геополитическая ситуация в регионе и возможная функция Грузии в контексте региональной безопасности. Было подчеркнуто, что в этом смысле Грузия имеет полную поддержку США», – сказано в сообщении.

Филип Рикер заявил, что «Грузия достигла большого прогресса на пути интеграции в НАТО, и это признается руководством США в связи с приближающимся саммитом НАТО».

Этот прогресс будет зафиксирован в окончательной декларации саммита НАТО. Также было подчеркнуто, что тема Грузии «всегда была на переднем плане в отношениях США и России».

Отмечалось, что на предстоящей встрече президентов США и РФ «среди важных вопросов будет тема суверенитета и территориальной целостности Грузии и поддержка Грузии в этом плане».