Названо количество финалистов республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия»

В «Технопарке-Мордовия» в Саранске в понедельник подвели итоги дистанционного этапа республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия», было заявлено, что в финальный этап прошли 223 человека.

В брифинге, на котором рассказали о результатах дистанционного этапа, приняли участие временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовии Артем Здунов, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от правительства Республики Мордовии, член Наблюдательного совета проекта Сергей Кисляк, заместитель председателя Общественной палаты Республики Мордовии, председатель Наблюдательного совета проекта Наталья Долматова и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение газеты ВЗГЛЯД.

Врио главы республики Артем Здунов подчеркнул высокий профессиональный уровень участников заключительного этапа проекта: «Сильный состав финалистов свидетельствует в первую очередь о том, что у республики имеется колоссальный кадровый потенциал. У нас есть много талантливых специалистов, как молодых, так и опытных, которые готовы работать на благо региона, заниматься развитием всех сфер жизни».

Артем Здунов обратил особое внимание на то, что в финале примут участие не только жители Мордовии. По его словам, тех, кто живет в республике, в финале будет 170 человек (76,58%), остальные – уроженцы Мордовии, ранее уехавшие отсюда, и представители других регионов.

Врио главы Мордовии также сообщил, что финал проекта «Моя Мордовия» пройдет с 17 по 20 июня: в первый день состоится контрольное тестирование финалистов, 18 июня – торжественное открытие финала. Оценочные испытания, в ходе которых эксперты отберут лучших из финалистов, пройдут 18-19 июня, и уже 20 июня будут подведены итоги проекта и объявлены победители.

Сергей Кисляк в своем выступлении выразил надежду на то, что финалисты и победители проекта внесут весомый вклад в развитие республики и повышение ее статуса как на уровне России, так и за пределами нашей страны. Он отметил, что одновременно с перспективами карьерного роста, которые откроются перед ними после проекта, возрастет и их ответственность: «Напомню, победители проекта войдут в республиканский резерв управленческих кадров и займут ответственные посты на разных уровнях системы управления Мордовией. Именно им и другим финалистам предстоит в ближайшее время заниматься развитием нашей республики. Проект для каждого из них не только социальный лифт – вместе с более высокими постами на них ляжет и более высокая ответственность за регион».

Председатель Наблюдательного совета проекта Наталья Долматова подчеркнула, что дистанционный этап прошел без нарушений: «На протяжении всего этапа – как во время тестирования, так и в процессе проверки эссе – Наблюдательный совет находился в тесном взаимодействии с экспертами, оперативно обменивался информацией. Поэтому могу с уверенностью заявить, что основные принципы, о которых было заявлено на старте – открытость, объективность и прозрачность проекта, удалось полностью соблюсти».

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын рассказал о контрольном тестировании, которое пройдет накануне финала. По его словам, главная цель этой процедуры – отсеять недобросовестных участников и повысить качество отбора финалистов: «Как показывает практика других аналогичных проектов, таких участников крайне мало. Может случиться так, что в Мордовии их вообще не окажется». Он уточнил, что по структуре и сложности тест будет таким же, как и дистанционный, но вопросы в нем будут уже другие.

Напомним, республиканский кадровый проект «Моя Мордовия» стартовал 3 марта 2021 года, было получено 6 047 заявок на участие. На промежуточных отборочных этапах участники писали эссе и проходили дистанционное тестирование. Те, кто показал максимальные результаты по итогам этих этапов, получили приглашение в финал. Победители финального этапа будут включены в региональный резерв управленческих кадров и могут получить предложение о работе в органах исполнительной власти республики. Также победителям будет предоставлена возможность пройти обучение по программе «Развитие управленческих навыков руководителя», которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной «Школы губернаторов».

Все участники финала войдут в состав Экспертного клуба «Моя Мордовия» под председательством Артема Здунова и примут участие в проработке и оценке проектов развития региона.