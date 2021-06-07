Гендиректор «МУЗ-ТВ» подвел итоги «Премии МУЗ-ТВ 20/21»

Музыкальная премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света», которая прошла 4 июня, является своего рода отражением новых трендов, сообщил генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ» Захар Бабин.

«Премия МУЗ-ТВ – это всегда своего рода зеркало времени-реальности и тех трендов, которые существуют сегодня, того, что популярно у аудитории. Сейчас, очевидно, эра тиктокеров и многое, что нестандартно, экстравагантно, при этом, достаточно несложно в музыкальном плане, с большой вероятностью попадет в топ цифровых площадок. «МУЗ-ТВ» – федеральный музыкальный канал, который чутко отслеживает новые тенденции и, при этом, опирается на интересы многомилионной телеаудитории», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Бабин отметил, что технология подсчета голосов и определения победителей не меняется на канале уже много лет: голоса экспертов-академиков суммируются с голосами зрителей в определенных долях, чтобы не возникало недоразумений. Он добавил, что в следующем году

планируется привлечь аудиторскую компанию, чтобы у аудитории не было сомнений в честности и открытости результатов.

В этом году премия проводилась сразу по итогам двух лет. В номинации «Лучшая песня» победил хит «Комета» дебютанта премии JONY. «Лучшей исполнительницей» стала Zivert, впервые взявшая «тарелку» в номинации «Прорыв года» в 2019 году. В номинации «Лучший исполнитель» победу одержал Артур Пирожков. Рэпер Моргенштерн получил «тарелку» за совместный клип с Тимати «El problema». Приз за «Лучший альбом» забрал дуэт Artik & Asti. «Лучшей группой» стала Little Big.

«Тарелку» за «Лучшую коллаборацию» забрали Клава Кока и Niletto с песней «Краш». Призы за лучшее мужское и женское видео получили Егор Крид – «Сердцеедка» и Светлана Лобода – «MOLOKO» соответственно.

«МУЗ-ТВ» традиционно вручил награды в специальных номинациях. Награду «За вклад в развитие музыкальной индустрии» получил Илья Лагутенко – солист группы «Мумий Тролль». «Артистом 25-летия» стал Дима Билан. Тарелку «За вклад в развитие нового поколения артистов» получил Филипп Киркоров, а «Группой 25-летия» стала группа «Руки Вверх!». Прошедшая премия стала 18 в истории телеканала.