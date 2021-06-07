 

Das Erste – министерство здравоохранения Германии обвинили в попытке сплавить бракованные маски нуждающимся

07.06.2021, 16:58, Новости дня
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Министерство здравоохранения Германии заслужило немало упрёков за время пандемии, но в бесчеловечности его ещё не обвиняли, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Теперь на главу ведомства Йенса Шпана снова обрушился шквал негодования: в прошлом году его люди закупили огромное количество масок, оказавшихся некачественными, после чего в министерстве якобы решили раздать эти маски бездомным, инвалидам и лицам, получающим социальное пособие. В самом министерстве это отрицают.

Йенс Шпан заслужил в эту пандемию уже много упрёков. Однако обвинение в том, что он и его министерство действовали бесчеловечно — это что-то новое. Люди Шпана в начале прошлого года купили большое количество масок, а, когда выяснилось, что они непригодны, возникло намерение распределить их между бездомными, получателями социальной программы Hartz 4 и инвалидами — так об этом пишет Der Spiegel. Министерство возражает, однако обвинение уже стало достоянием общественности и в полную силу ударило по и без того вызывающим сомнения министром прямо посреди предвыборной борьбы. Репортаж Клауса Вайдманна.

Йенс Шпан и очередная масочная афера — теперь министра здравоохранения от партии ХДС обвиняют в том, что он хотел раздать недостаточно качественные маски социально слабым группам. Так, по меньшей мере, считает возглавляемое социальным министром от СДПГ Хубертусом Хайлем министерство.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ГЕРМАНИИ: Это верно, что Министерство труда и социальных вопросов узнало о том, что Министерство здравоохранения планировало во время пандемии в Германии раздать несертифицированные маски бездомным и получателям социального пособия, а также учреждениям для людей с инвалидностью. Мы как Министерство труда и социальных вопросов выступили против этого.

На открытии предвыборного онлайн-мероприятия СДПГ генеральный секретарь партии Ларс Клингбайль резко раскритиковал министра здравоохранения.

ЛАРС КЛИНГБАЙЛЬ, генеральный секретарь СДПГ: Я всё ещё шокирован тем, что Министерство здравоохранения пыталось раздать маски, которые бесполезны, нуждающимся, людям с инвалидностью и бездомным. Дорогие товарищи, я заявляю вам, что это переходит всякие границы, за что теперь должен понести ответственность Йенс Шпан.

Вечером после этого в Twitter разразилась настоящая буря негодования и оскорблений. Левая партия сомневается в политической гигиене союза ХДС/ХСС, СДПГ говорит о цинизме, Министерство здравоохранения оправдывается: «Отдельные высказывания, сделанные сегодня, предполагают, что опасность для людей принята в расчёт, в том числе для представителей особенно уязвимых групп. Это неприемлемый упрёк, не подкреплённый никакими фактами».

Зелёные добавляют: поставки некачественных масок в социальные учреждения всё-таки совершались.

МАРИЯ КЛЯЙН-ШМАЙНК, представитель фракции зелёных: У нас есть сведения из сферы домов для престарелых и из служб помощи инвалидам о том, что дело дошло до предоставления бракованных масок. Теперь министерство действительно должно прояснить ситуацию, добиться прозрачности в этом вопросе и показать нам и общественности, где остались эти некачественные маски.

Обвинения в том, что Министерство здравоохранения теперь планирует уничтожить маски, официальный представитель Шпана сегодня тоже отклонил.

Дата публикации 05 июня 2021 года.



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