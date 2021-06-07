Скандалы: Тендеры для приближенных

Как Зеленский берет госпредприятия под собственную опеку, расставляя своих людей в наблюдательные советы

31 мая и 1 июня стратегические государственные предприятия НАК «Нафтогаз Украины» и «Концерн «Укроборонпром» получили кадровое усиление в лице Юлии Свириденко, экс-заместительницы главы Офиса Президента Андрея Ермака, и экс-министра экономики Украины Тимофея Милованова. Казалось бы, обычное попытка «пристроить своих» на теплое место в госпредприятии. На деле же это может быть лишь частью новой стратегии ОП на перераспределение финансовых потоков госпредприятий.

«Телеграф» разбирался, как именно это должно случиться.

Сменить не оправдавших доверие

Последние кадровые назначения в «Нафтогаз» и «Укроборонпром» в каком-то смысле видятся вполне логичными. Так, экс-глава наблюдательного совета «Нафтогаза» Юлия Ковалив еще в апреле написала заявление об уходе по собственному желанию, пояснив, что «в настоящее время рассматриваются различные пути дальнейшего развития «Нафтогаза» и консенсуса относительно продолжения реформы корпоративного управления в соответствии с первоначальным планом пока нет».

Вероятной причиной этого стала судьба тогдашнего главы НАКа Андрея Коболева, которому давно пророчили отставку, правда реальностью она стала лишь 28 апреля, а вместе с ним был отправлен в отставку весь состав наблюдательного совета предприятия, тем самым освободив его для новых лиц. Одним из этих «новых лиц» и стала Юлия Свириденко, с декабря 2020 года работавшая заместителем главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. На этой должности кстати она сменила как раз Юлию Ковалив ушедшую из ОПУ в «Нафтогаз».

Назначение главой наблюдательного совета концерна «Укроборонпром» Тимофея Милованова прошло со скандалом. Сперва 21 мая экс-министр экономики стал членом Наблюдательного совета оружейного концерна, а затем журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети обвинил его в завуалированной взятке. 20 мая «Укроборонпром» заказал исследование за 1,68 млн грн. у Киевской школы экономики, директором которой является как раз Тимофей Милованов. Экс-министр отверг данные обвинения и предложил журналисту «интеллектуальную дуэль» — публичные дебаты, правда после нового назначения она может и не состояться.

Законопроект для совершенствования управления госпредприятия?

В том, что испытанные в работе в ОПУ или Кабмине кадры идут на освободившиеся места в госмонополиях в принципе нет ничего удивительного и говорит скорее об остром кадровом голоде команды Владимира Зеленского. Однако на деле все может оказаться куда интереснее. 1 июня, в день назначения Тимофея Милованова главой набсовета «Укроборонпрома», в Верховную Раду поступил законопроект №5593, которым планируется внести изменения в полномочия наблюдательных советов при госпредприятиях — изменить правила корпоративного управления госпредприятиями и сделать их лучше. Авторами законопроекта являются председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко и заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, также член фракции «СН».

В пояснительной записке авторы документа пишут о предоставлении новых прав наблюдательным советам госпредприятий и прав надо сказать весьма широких. Например, им хотят позволить утверждать стратегические и финансовые планы предприятий, назначать независимые аудиты финансовой отчетности, решать вопросы оплаты труда и вознаграждения руководителям госпредприятий, решать кадровые вопросы и другое.

Однако в искренности заботы нардепов о госпредприятиях можно засомневаться, если внимательно прочитать некоторые пункты пояснительной записки.

К примеру, предлагается исключить требование для акционерного общества отчуждать имущество с предварительного согласия уполномоченного органа управления. То есть, продать или каким-то иным способом изъять имущество из собственности государственного предприятия или акционерного общества в котором государству принадлежит контрольный пакет акций можно без участия представителя государства, которого оно уполномочило управлять предприятием?

На деле же подобных сомнительных нововведений в законопроекте предлагается немало.

Главное – финансовый план, а имущество можно и продать

Законопроект №5593 предлагает внести изменения в целый ряд законов Украины и не всегда эти пункты можно объяснить заботой его авторов об интересах государства.

Так, авторы предлагают изложить часть 1 статьи 75 Хозяйственного кодекса Украины так:

— государственное коммерческое предприятие обязано разрабатывать и утверждать стратегический план развития, а также составлять и выполнять годовой финансовый план, инвестиционные планы на год и на среднесрочную перспективу (3-5 лет) в соответствии с законом и в сроки, установленные в этой статье.

Трогательная забота о финансовом планировании для госпредприятий? Отнюдь, ведь в таком виде статья будет означать, что предприятие будет не обязано выполнять требования действующей редакции статьи о публикации отчетов о закупке товаров, работ и услуг за средства предприятий.

Сейчас в случае заключения договора или внесения в него существенных изменений, ГП или предприятие в котором государство владеет не менее 50% акций, обязано в течение 7 дней обнародовать данную информацию на соответствующем сайте.

Иначе говоря, с новой редакцией статьи будет проще проводить тендеры для «своих» или заключать дополнения к уже заключенным контрактам, повышающих расходы ГП и доходы «своих» продавцов товаров и услуг – любимый способ нажиться на гостендерах, ведь отчитываться о них будет необязательно.

Следующее сомнительное нововведение – часть 5 этой же статьи 75 Хозяйственного кодекса, по которой наблюдательный совет ГП хотят наделить правом отчуждать (продавать) основные фонды предприятия если их рыночная стоимость составляет от 10 до 25%. Если набсовета нет или стоимость превышает 25%, отчуждение имущества осуществляется по решению органа управления ГП – для «Нафтогаза», например, это Министерство энергетики Украины. Сейчас это отчуждение можно осуществлять только с разрешения органа управления ГП. Также наблюдательный совет сможет списывать не полностью амортизированные основные фонды предприятия (вновь, если их стоимость не выше 25% рыночной стоимости).

Какие просторы для махинаций если в состав наблюдательных советов войдут нечестные люди, объяснять думается не стоит – госпредприятия могут лишиться части своего имущества по надуманным поводам и по сниженным ценам, например, как якобы «списанное».

Еще одно изменение касается наделения набсовета правом инициировать независимый или государственный аудит деятельности руководителя предприятия в связи с его увольнением. Сейчас же в случае смены руководителя госпредприятия — финансовая ревизия является обязательной. То есть руководителю ГП будет выгоднее находиться с наблюдательным советом в хороших отношениях.

Набсоветы в ГП, но интересы государства никто не защищает

Эксперты, опрошенные «Телеграфом» отметили, что наблюдательные советы в украинских государственных предприятиях, зачастую выполняют отнюдь не экономические функции и уж точно не приносят пользы государству.

Так, директор Украинского института политики Руслан Бортник призвал относиться к новому законопроекту более взвешенно.

«В свое время некоторые наблюдательные советы госпредприятий могли даже снимать председателя правления, право на что у них потом отняли, так что новый законопроект может быть попыткой создать некий баланс в отношениях», — считает собеседник «Телеграфа».

Вместе с тем по словам эксперта, сам по себе механизм наблюдательных советов, как он был задуман, был неплохой идеей и должен был способствовать развитию госпредприятий.

«Изначально планировалось, что в состав таких советов войдут иностранцы, которые будут получать хорошую зарплату, помогут внедрить качественное корпоративное управление и выступят в роли лоббистов как государства, так и предприятия, в западных финансовых и политических кругах. Так это виделось в момент их создания в 2016 году в глазах тогдашней власти и с тех пор видение не изменилось – такое себе легальное лобби Украины», — говорит эксперт.

Правда на деле, как эта задумка в условиях Украины завершилась провалом.

«Люди, получающие солидные зарплаты – от 500 тысяч до 10 миллионов гривен, часто не выполняют свои обязанности, а то и прямо вредят предприятиям, на которые должны работать. Это выражается, например, в том же «Укроборонпроме» — при его конкуренции на западных оружейных рынках иностранцы из набсовета отнюдь не лоббируют его интересы, скорее наоборот. Показатели работы некоторых госпредприятий после появления наблюдательных советов даже ухудшились», — обращает внимание Бортник.

По мнению эксперта, функции наблюдательных советов лучше бы выполнялись гражданами Украины, которые бы стояли на страже интересов государства, но и тут есть свои нюансы.

«Даже те украинские граждане, которые становятся членами наблюдательных советов часто оказываются непрофессионалами в специфике конкретного предприятия или аффилированы с западным лобби и отстаивают его интересы», — добавил политолог, комментируя назначения в «Нафтогаз» и «Укроборонпром».

Экономический эксперт Алексей Кущ вовсе называет независимых директоров в наблюдательные советах украинских ГП нонсенсом.

«Наблюдательные советы, в состав которых входят независимые директоры, обычная практика для западных акционерных компаний, в которых они выполняют функцию защиты миноритарных акционеров от махинаций мажоритарного акционера. Один-два таких директора которых выбирают миноритарные акционеры защищают их от скупки акций по номинальным ценам, деятельности правления предприятия в интересах главного собственника и пр. Но зачем этот институт нужен в госпредприятии в котором государство Украина является 100%-м собственником?», — задается вопросом Алексей Кущ.

В украинских реалиях, говорит эксперт, подобные институты становятся механизмами по выводу госпредприятий из-под влияния государства и их работа в интересах внешних групп влияния, как внутренних в виде представителей власти, так и внешних, в лице финансовых институтов.

«В подобной практике есть общий интерес – представители нашей власти привыкли видеть в ГП, особенно в монополиях, свой «личный кошелек», а представителям западных групп влияния важны госпредприятия как для вывода из них средств, так и напротив — для наполнения ими госбюджета, из которого эти деньги идут на погашение внешних госдолгов», — говорит собеседник «Телеграфа».

По мнению эксперта, Украине нужна политическая воля главы государства, который бы отменил подобные набсоветы и вернул по сути утраченный контроль над ГП в руки государственной власти, не позволяя некоторым ее представителям использовать госпредприятия как «личный кошелек».

Никита Синицин