Мнение: Всем мира, добра и жизни по закону!

В Новосибирске в итоге арестован сотрудник ДПС, который случайно выстрелил в 19-летнего нарушителя во время задержания. Вроде бы все по закону, но это все не про закон. И вроде бы все справедливо – виноват же, как минимум в том, что пистолет в горячке не поставил на предохранитель. Но это все не про справедливость тоже.

Потому что в истории про закон и справедливость, были бы задержаны и те десятки азербайджанцев, которые приехали в село Мошково, где живет инспектор ДПС, и где в больнице оперировали раненого земляка. А задержаны они были бы за требования “выдать убийцу”, и за призывы к расправе над семьей полицейского.

Но прибывший ОМОН даже не разогнал их. Как пишет новосибирская пресса, некий глава азербайджанской национально-культурной автономии уговорил земляков разойтись. Уговорил!

В истории про справедливость и закон, были бы составлены административные протоколы, на водителей, который устроили в Новосибирске автопробег, как бы в память о погибшем Векиле Абдуллаеве.

В истории про справедливость и закон силовики уже стучали бы в двери тем пользователям интернета, которые призывают опять же к расправе над семьей сотрудника и кровной мести. Равно как и к тем, кто пытается придать этой истории характер национальный.

А сейчас эта история не про справедливость и закон. Потому что закон или для всех един, или его не существует. У закона нет национальной окраски. Нынче это история про пугливость и осторожность чиновников, как гражданских, так и в погонах. И про то, что принцип “как бы чего не вышло, как бы Москва не наругала” является, видимо, основным. Понимают ли те люди, которые вот это все устраивают, что будет завтра? Думается, что нет. Ну не прямо завтра, а так, в будущем.

Потому что завтра полицейский в другой области, другом городе, сто раз подумает – а надо мне задерживать злодея, если, в случае чего, меня сделают крайним? Завтра те, кому плевать на закон, еще больше утвердятся в своей безнаказанности, потому что теперь оказывается, можно призывать к расправе над семьей полицейского, и ничего за это не будет.

Завтра, многие из тех, кто рассчитывает на полицию, не станут туда обращаться – какой смысл, если есть культурные автономии, землячества, проще говоря. А те молодые люди, которые думаю пойти в полицию служить, пойдут куда-то еще. Причины надо объяснять?

Нет, возможно у нас в Новосибирске не работает телевидение. Я такого, правда, не слышал, но вдруг. Или там чиновники разных ведомств никогда не смотрели новости США, что такое BLM не понимают, имя Дерека Шовина никогда не слышали. Но вряд ли. Скорее тому, что происходит есть другие, крайне некрасивые, объяснения.

Я убежден, что это резонансное дело надо забирать в Москву. Особенно с учетом того, что вот семью полицейского вроде спрятали. А тех кто угрожал даже не задержали.

В противном случае – если дело не забрать – всех собак повесят на патрульного. Чем это чревато? Так новости из Америки пересмотрите за последний год. Они на самом деле не про черных и белых. Это все про то, что случается, когда власть перестает быть властью. Одной для всех, невзирая на национальность, веру и прочее.

UPD: Российский полицейский, случайно застреливший напавшего на него гопника, сядет в тюрьму. Американский полицейский, намеренно в упор расстрелявший женщину, оправдан и продолжит работать. Что-то здесь не так, правда? Да, всё не так.

Наши полицейские боятся вынимать оружие, даже когда им угрожают, терпят грубости от нарушителей и часто не предпринимают ничего для пресечения оскорблений и хамства, стоят и обтекают. А почему? Боятся сесть в тюрьму.

Да, правоохранительная система только выбирается из тотальной коррупции и нищеты. Ещё недавно опер (профессия подразумевает постоянный риск) получал 20К на руки, а начальство требовало откатов со взяток. Взятки — зло. За взятки — в тюрьму на половину жизни. Минимум. Но за нападение и хамство в отношение полиции тоже нужно жестко карать.

Да, патрульный не выполнил простую инструкцию: вынул пистолет, предупредил, в воздух, на поражение. И он будет наказан. Но ведь и убитый знал: за нападение на копа ему, скорее всего, ничего не будет. Потому и напал, что раньше сходило с рук. Так принято: «Эй, начальник/командир, ты чо…», — и далее по тексту. Слышали такое многократно.

Так вот. Мы, граждане, должны четко понимать: вслед за любой провокацией в отношении полиции последует немедленная реакция. Что уговаривать и сюсюкаться, как это сплошь и рядом бывает, никто не будет.

А полицейский должен четко следовать правилам и законам, не заниматься самодеятельностью и не бросаться из крайности в крайность. Увидел нарушителя порядка — действуй, как учили! Провокация — задерживай! Нападение — вынимай оружие, выстрел в воздух. Не помогает — на поражение. Вот и всё.

Все должны соблюдать закон. Неотвратимость наказания и монополия государства на насилие — основа жизни нормального общества.

В Америке есть такая присказка — словарь для разговора с полицейским: «Yes sir! No sir! Thank you sir!». В принципе, утрировано, но вполне разумно.

Всем мира, добра и жизни по закону!

