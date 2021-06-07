 

Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО: Верните на поле свои ворота, мы пробьем

07.06.2021, 16:50, Разное
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В интервью газете Die Welt
Йенс Столтенберг предложил возобновить встречи в рамках Совета НАТО – Россия. По его словам, Североатлантический альянс пригласил российское правительство на новую встречу больше года назад, однако положительного ответа не было. Генсек отметил, что есть много тем для обсуждения, которые интересны как НАТО, так и России. “Мяч сейчас – на стороне Москвы”, – сказал Столтенберг.

Мария Захарова отметила, что Россия не уходит от диалога с НАТО. По словам официального представителя МИД, Москва готова к обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Однако эти переговоры бессмысленны без привлечения военных экспертов, считает дипломат. “Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота, мы пробьем”, – ответила Захарова.

Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что именно военные компетентны обсуждать, какова реальная ситуация “на земле”. Он напомнил, что НАТО, несмотря на договоренности, размещает “существенные боевые силы” в странах, недавно вступивших в блок.

Напомним, Совет Россия – НАТО был учрежден в мае 2002 года. После кризиса на Украине этот форум потерял свою актуальность.



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