 

Кортни Кокс, Эд Ширан и Элтон Джон спели любимую песню Лизы Кудроу из сериала “Друзья”

07.06.2021, 16:30, Разное
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Актриса Кортни Кокс сделала своей подруге и партнерше по сериалу “Друзья” Лизе Кудроу необычный сюрприз. Она записала видео, на котором вместе с британскими музыкантами – Эдом Шираном и сэром Элтоном Джоном, а так же с американской певицей Брэнди Карлайл – исполнила для Лизы песню Элтона Джона Tiny Dancer (“Крошечный танцор”). Поклонники культового телешоу помнят, что эту песню героиня Кудроу – Фиби Буффе – называла “самой романтичной”, правда, была уверена, что она  посвящена Тони Данце – американскому боксеру, который стал известен по роли в ситкоме “Такси” в начале 80-х (ему недавно исполнилось 70 лет). Специально для Лизы в домашнем видео знаменитости изменили первоначальный текст и пропели вместо Tiny Dancer – Tony Danza.

Один из величайших моментов в моей жизни. Это для тебя, Лиза Кудроу, – подписала ролик Кортни Кокс.

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Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Неожиданно Кортни запустила волну репостов. Мало того, что все участники импровизированного квартета опубликовали у себя это видео, так еще и Тони Данца сделал репост видеоролика, подписав:

Вы сделали мой день!

А сама Лиза Кудроу призналась, что тронута и польщена, и записала видеоответ, в котором поблагодарила друзей и озвучила свой вариант манерой Фиби.

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Публикация от Lisa Kudrow (@lisakudrow)

Фанаты Кортни Кокс хорошо знают, что она не только актриса, но и мультиинструменталист. Она начала заниматься музыкой в 11 лет, сейчас профессионально владеет игрой на ударных и фортепиано, а на заре своей телекарьеры вела программу “Музыка недели!”. Еще 56-летняя артистка, которую в Америке называют просто CC (по первым буквам имени и фамилии) активно ведет свой блог в Instagram, где делится личным, например, кулинарными рецептами или видеоотчетами о тренировках, и конечно, часто играет на музыкальных инструментах на камеру вместе со своим возлюбленным Джонни МакДэйдом, клавишником группы Snow Patrol, с которым, к слову ее познакомил Эд Ширан. 

Кортни Кокс с бойфрендом Джонни МакДэйда

Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дженнифер Энистон поддерживают отношения и после окончания съемок сериала “Друзья” на протяжении многих лет. Они часто встречаются, отдыхают вместе и празднуют дни рождения. Так, два года назад Кортни и Дженнифер загорали на мексиканских пляжах, празднуя сначала день рождения Кокс, а потом Энистон.   

Напомним, что в конце мая на экраны выше спецвыпуск сериала Друзья Friends: The Reunion (Друзья: Воссоединение), о запуске производства которого компания HBO Max объявила еще в прошлом году. Съемки должны были начаться в мае 2020-го, затем были перенесены по всем известной “ковидной” причине на август, но и тогда им не суждено было стартовать, так как коронавирус никуда не желал уходить. В январе этого года, когда ситуация начала стабилизироваться, продюсеры снова вернулись к работе над этим проектом. За этот эпизод каждый их шести звезд получили по 2,5 миллиона долларов.



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