 

Коровье молоко с антителами к коронавирусу BCoV эффективно в борьбе с COVID-19

07.06.2021, 16:14, Разное
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После проведения исследования исследователи из Испании предложили применять в качестве инструмента в борьбе с коронавирусом коровье молоко. Дело в том, что в нем содержатся антитела рогатого скота BCoV, эффективные при COVID-19.
Испанские исследователи установили, что вирусы генетически между собой близки. При сравнении S-белков и эпитопов оказалось, что прослеживается значительная степень гомологии. Специалисты думают, что вероятная доля кросс-реактивности как клеточного, так и гуморального иммунитетов к BCoV и SARS-CoV-2 велика. Коровье молоко относят к функциональной еде, при том, что содержание белков в нем может превышать 30 г/л, концентрация IgG менее 1 г/л. Важно, что в условиях ЖКТ человека иммуноглобулины остаются активными и функциональными. Это приводит к возможности пассивной иммунизации.

Ученые убеждены, что их выводы достаточны для того, чтобы проводить дальнейшие исследования на эту тему. Они считают, что необходимо изучить активность антител BCoV по отношению к вирусу SARS-CoV-2.

Источник: pcr.news



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