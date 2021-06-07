Санкции против “Северного потока – 2”, вакцины для Украины и движение к членству в НАТО. Арахамия провел встречу с конгрессменом Смитом

По словам Арахамии, Смит является “мощным и влиятельным защитником интересов Украины”.

Политики обсуждали вопросы, которые являются приоритетными для Украины в отношениях с США: санкции США против газопровода “Северный поток – 2”, движение Украины к членству в НАТО, предоставление США Украине остатков вакцин против COVID-19, а также возможность встречи президентов США и Украины.

“Конгрессмен Смит неоднократно подчеркнул, что взаимодействие США и Украины только усиливается. США полностью будут поддерживать и помогать Украине в борьбе с российской агрессией”, – сказал Арахамия.

Он пригласил Смита и других представителей Конгресса в Украину на празднование 30-летия независимости Украины.

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