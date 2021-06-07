31-летний французский дизайнер Жакмюс объявил о помолвке с бойфрендом
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“Я сказал “да”, – говорится в первой публикации.
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Маэстри на своей странице в Instagram также опубликовал этот снимок.
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В середине мая он обнародовал совместное фото с дизайнером, на котором пара запечатлена во время поцелуя.
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Контекст:
Роман Симона Порта Жакмюса и Марко Маэстри начался весной 2018-го. Они познакомились благодаря общим проектам.
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