31-летний французский дизайнер Жакмюс объявил о помолвке с бойфрендом

“Я сказал “да”, – говорится в первой публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus)

Маэстри на своей странице в Instagram также опубликовал этот снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Marco Maestri (@maestrimarco)

В середине мая он обнародовал совместное фото с дизайнером, на котором пара запечатлена во время поцелуя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Marco Maestri (@maestrimarco)

Контекст:

Роман Симона Порта Жакмюса и Марко Маэстри начался весной 2018-го. Они познакомились благодаря общим проектам.

—