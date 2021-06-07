 

31-летний французский дизайнер Жакмюс объявил о помолвке с бойфрендом

07.06.2021, 16:12, Новости дня
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“Я сказал “да”, – говорится в первой публикации.

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Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus)

Маэстри на своей странице в Instagram также опубликовал этот снимок.

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Публикация от Marco Maestri (@maestrimarco)

В середине мая он обнародовал совместное фото с дизайнером, на котором пара запечатлена во время поцелуя.

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Публикация от Marco Maestri (@maestrimarco)

Контекст:

Роман Симона Порта Жакмюса и Марко Маэстри начался весной 2018-го. Они познакомились благодаря общим проектам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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