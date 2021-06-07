Терехов назвал Кернеса “брендом Харькова”
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“Я уверен, что это будет проголосовано на сессии городского совета. Кроме того, ко дню города, мы уже приняли решение, появится мемориальная доска на здании Харьковского городского совета в память о Геннадии Адольфовиче Кернесе”, – сообщил Терехов.
Он также не исключил, что именем Кернеса назовут улицу, проспект или станцию метро, а также поставят ему памятник. По его словам, харьковские власти запустили онлайн-опрос среди жителей города:
“Если харьковчане захотят назвать строящуюся станцию метро – значит, это будет их воля, которая будет исполнена. Если захотят назвать улицу или проспект – мы тоже это выполним. Что касается памятника – на то тоже есть воля харьковчан. Это легенда Харькова. Геннадий Адольфович в наших сердцах – это бренд города Харькова”, – заявил секретарь горсовета.
Контекст:
Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).
В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.
Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет Терехов.
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