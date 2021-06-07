Терехов назвал Кернеса “брендом Харькова”

“Я уверен, что это будет проголосовано на сессии городского совета. Кроме того, ко дню города, мы уже приняли решение, появится мемориальная доска на здании Харьковского городского совета в память о Геннадии Адольфовиче Кернесе”, – сообщил Терехов.

Он также не исключил, что именем Кернеса назовут улицу, проспект или станцию метро, а также поставят ему памятник. По его словам, харьковские власти запустили онлайн-опрос среди жителей города:

“Если харьковчане захотят назвать строящуюся станцию метро – значит, это будет их воля, которая будет исполнена. Если захотят назвать улицу или проспект – мы тоже это выполним. Что касается памятника – на то тоже есть воля харьковчан. Это легенда Харькова. Геннадий Адольфович в наших сердцах – это бренд города Харькова”, – заявил секретарь горсовета.

Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет Терехов.

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