 

Терехов назвал Кернеса “брендом Харькова”

07.06.2021, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я уверен, что это будет проголосовано на сессии городского совета. Кроме того, ко дню города, мы уже приняли решение, появится мемориальная доска на здании Харьковского городского совета в память о Геннадии Адольфовиче Кернесе”, – сообщил Терехов.

Он также не исключил, что именем Кернеса назовут улицу, проспект или станцию метро, а также поставят ему памятник. По его словам, харьковские власти запустили онлайн-опрос среди жителей города:

“Если харьковчане захотят назвать строящуюся станцию метро – значит, это будет их воля, которая будет исполнена. Если захотят назвать улицу или проспект – мы тоже это выполним. Что касается памятника – на то тоже есть воля харьковчан. Это легенда Харькова. Геннадий Адольфович в наших сердцах – это бренд города Харькова”, – заявил секретарь горсовета.

Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет Терехов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Эксперт перечислил вероятные причины гибели российского генерала в Сирии

20.05 / Участница “Танцев со звездами” выступила на “Евровидении 2021” с певицей из Азербайджана

30.11 / Литва захотела бесплатно выдавать визы «преследуемым» белорусам

15.04 / В Кривом Роге полицейскому сообщили о подозрении в том, что он до смерти избил задержанного, через два с половиной года

08.03 / В Анкаре предупредили об обратном эффекте давления США на Турцию в ситуации с С-400

01.02 / Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям

19.07 / Мнения: РФ необходимо министерство пропаганды

03.11 / Взрыв произошел на химзаводе на северо-западе Китая

13.01 / Помпео не захотели видеть в Европе

08.10 / ФБК против ФСБ: Навальный использует ситуацию до конца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика