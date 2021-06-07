 

Кулеба: Всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши символы

07.06.2021, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!” – написал министр.

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

Контекст:

Форму продемонстрировал 6 июня в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Так, на футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутил слоган “Слава Украине” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.06 / Трое харьковских депутатов задекларировали недвижимость в Крыму. Один получил ее уже после оккупации – “Честно”

03.12 / Белорусское издание Tut.by лишили статуса СМИ

07.07 / Турция начала новые испытания С-400 против американских истребителей

08.01 / Канада не согласна с предложенной Ираном компенсацией жертвам катастрофы самолета МАУ

27.03 / Из-за севшего на мель контейнеровоза на входе в Суэцкий канал собралась очередь из более чем 300 судов

31.05 / Рестораны McDonald’s в США испытывают кадровый голод. Новых сотрудников привлекают раздачей iPhone – Business Insider

07.01 / Здание Капитолия объявлено безопасным

19.02 / Бывший премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана

17.04 / В Крыму ввели новые правила для приезжающих из-за границы

03.02 / “Эпицентр” планирует отстроить сгоревший в Первомайске торговый центр в течение года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика