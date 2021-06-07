Кулеба: Всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши символы

“Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!” – написал министр.

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

Контекст:

Форму продемонстрировал 6 июня в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Так, на футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутил слоган “Слава Украине” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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