Рогозин предупредил о новом типе санкций против России
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В ближайшие два-три года против РФ могут начать вводить экологические санкции, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Уверены, что нас ждет экологическая война. Война экологических квот», – передает его слова РИА «Новости».
Рогозин пояснил, что будет трудно договориться с США по стандартам подсчета выбросов в атмосферу.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе.
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