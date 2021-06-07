Рогозин предупредил о новом типе санкций против России

В ближайшие два-три года против РФ могут начать вводить экологические санкции, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Уверены, что нас ждет экологическая война. Война экологических квот», – передает его слова РИА «Новости».

Рогозин пояснил, что будет трудно договориться с США по стандартам подсчета выбросов в атмосферу.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе.