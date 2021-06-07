 

Кабмин введет упрощенный вариант въезда в страну для трудовых мигрантов

07.06.2021, 16:10, Новости дня
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Правительство РФ рассматривает введение упрощенного въезда для трудовых мигрантов, чтобы избежать подрыва экономики страны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», – сказал Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVI, передает РИА «Новости».

Как отметил вице-премьер, отсутствие трудовых мигрантов – основная проблема в строительной отрасли РФ на сегодняшний день. «Очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем», – подчеркнул он.

Хуснуллин подчеркнул, что отсутствие рабочих мигрантов на стройках РФ в период пандемии коронавируса «еще как ударило» по отрасли.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вопрос о вакцинации от коронавируса мигрантов и иностранных студентов правительство РФ будет решать в ближайшее время.

Напомним, в начале мая президент Владимир Путин заявил, что РФ не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда.

Глава набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил, что на российские стройки в ближайшее время могут приехать около 300 тыс. мигрантов.

Между тем директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. Вице-премьер заявил, что инициатива ФСИН по привлечению заключенных к работе на стройках сейчас прорабатывается.



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