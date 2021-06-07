 

В Петербурге уроженец Таджикистана угрожал трансгендеру ножом

07.06.2021, 15:52, Разное
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В полицию Невского района Санкт-Петербурга обратился 27-летний человек. Некогда он был парнем, однако затем сменил пол на женский. Впрочем, не это оказалось главной проблемой молодого человека. Дело в том, что его запрел в съемной квартире 30-летний знакомый, уроженец Таджикистана. Мужчина угрожал товарищу ножом и требовал у него восемь тысяч рублей, передает РИА ФАН. Грабителя задержали.



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