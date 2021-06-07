Lightspeed покупает Ecwid за 500 миллионов долларов; NuOrder за 425 млн долларов в рамках продолжающейся консолидации электронной коммерции

Lightspeed приобрела еще две компании в рамках того, что готовится стать масштабным приобретением канадского поставщика программного обеспечения для торговых точек. Сегодня компания объявила, что приобретет платформу электронной коммерции Ecwid за 500 миллионов долларов; и NuOrder, платформа заказов B2B, обслуживающая оптовые продажи, бренды и розничных продавцов, за 425 миллионов долларов.

Вместе эти две сделки подчеркивают долгожданную тенденцию к консолидации, которая распространяется вокруг фрагментированной индустрии электронной коммерции в то время, когда цифровые транзакции играют все более важную роль в глобальной экономике, затронутой Covid, и более мелкие игроки ищут лучшие пути соревноваться с бегемотами вроде Amazon и Stripe с набором инструментов и услуг, отвечающих различным потребностям продавцов, брендов, поставщиков и всего остального.

«Объединив усилия с Ecwid и NuOrder, Lightspeed становится общей нитью, объединяющей продавцов, поставщиков и потребителей, преобразование, которое, как мы считаем, позволит инновационным розничным торговцам адаптироваться к новому миру торговли», — сказал Дакс Дасилва, основатель и генеральный директор Lightspeed заявление. «По мере восстановления экономики и ускорения создания бизнеса мы надеемся воодушевить предпринимателей инструментами, необходимыми для упрощения их операций и масштабирования их амбиций».

Lightspeed заплатит за Эквид 175 миллионов долларов наличными и 325 миллионов долларов акциями; Компания заявила, что заплатит за NuOrder 212,5 миллиона долларов наличными и 212,5 миллиона долларов акциями. Ожидается, что обе сделки будут закрыты в конце сентября, пока не будут получены разрешения регулирующих органов и другие одобрения.

Lightspeed является публичной компанией, ее рыночная капитализация составляет около 9,4 миллиарда долларов. В течение последних нескольких месяцев компания активно приобретала новые продукты, и в целом картина заключалась в том, чтобы создать для клиентов комплексный комплексный комплекс услуг, выходящий за рамки базового программного обеспечения для точек продаж, которое помогло потребителям. компания делает свое имя. Это также включало приобретение Upserve в рамках сделки на 430 миллионов долларов в декабре с целью углубления своего присутствия в ресторанной индустрии.

Сам Эквид существует уже много лет, изначально зарекомендовав себя как ключевой партнер Facebook, помогающий малому бизнесу создавать коммерческие возможности на платформе социальных сетей, а затем расширился, чтобы предоставить инструменты для продавцов, которые используют такие сервисы, как Square и Wix, а также другие сторонние платформы, такие как Instagram и Google, иногда конкурирующие, но также потенциально интегрирующиеся с другими серверными модулями электронной коммерции, такими как Shopify.

Компания, изначально основанная в России, в основном находилась в поле зрения венчурных компаний до прошлого года, когда она привлекла 42 миллиона долларов от Morgan Stanley и PeakSpan Capital для удвоения роста.

И этот рост был хорошим. В настоящее время у него 130 000 платежеспособных клиентов в более чем 100 странах, и Lightspeed заявила, что выручка компании за год, закончившийся в марте, составила более 20 миллионов долларов, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Сделка, которая подлежит закрытию в обычном порядке. Условия и корректировка оборотного капитала после закрытия, как ожидается, будут закрыты в течение квартала, закончившегося 30 сентября 2021 г., после получения соответствующих разрешений регулирующих органов.

«Различие между онлайн и обычной розничной торговлей исчезло. Lightspeed и Ecwid, две лучшие в своем классе платформы, объединятся, чтобы по-настоящему расширить возможности бизнеса. Устраняя барьеры, с которыми сталкиваются продавцы при продаже в Интернете, мы только быстрее достигнем нашего общего видения демократизации розничной торговли для независимых предприятий во всем мире и обогащения сообществ, которые они обслуживают », — сказал в своем заявлении генеральный директор Ecwid Руслан Фазлыев.

NuOrder, тем временем, поможет Lightspeed углубить свою роль в отношениях с поставщиками и транзакциях — важном краеугольном камне в том, как работает коммерция, и где Lightspeed уже строил бизнес через свою сеть поставщиков Lightspeed. У NuOrder 3 000 брендов и 100 000 розничных продавцов, среди которых есть Canada Goose, Converse и Arc’teryx, и Lightspeed заявила, что за год, закончившийся в марте, через ее платформу было выполнено заказов на сумму около 11,5 миллиардов долларов.

Как и Ecwid, NuOrder также сообщил о доходах в 20 миллионов долларов за этот период; его темпы роста составили 30% по сравнению с прошлым годом.

«В NuORDER мы совершили революцию в розничной торговле, построив глобальную сеть для брендов и розничных продавцов. Объединение Lightspeed и NuORDER многократно ускоряет это видение. Сила подключенной коммерции теперь оживает », — заявили в своем заявлении соучредители и со-генеральные директора NuORDER Оливия Скуза и Хит Уэллс. «Мы очень рады объединить усилия с Lightspeed, чтобы открыть преобразующую ценность для брендов и розничных продавцов во всем мире. Это переломный момент в истории розничной торговли ».

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