 

Матильда Шнурова, Виктория Шелягова и другие гости ужина Константина Богомолова

07.06.2021, 15:32, Разное
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4 июня во время Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге в ресторане “ЕМ” на набережной реки Мойки прошел светский ужин, организованный художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Гостями вечера стали Матильда Шнурова, Виктория Шелягова, Дарья Повереннова, Борис Белоцерковский, Марианна Максимовская, Евгения Милова и другие.

На ужине Константин Богомолов рассказал гостям об одной из последних своих постановок по роману Федора Достоевского “Бесы Достоевского”, подедился своими размышлениями о творчестве писателя и его литературных персонажах. Также режиссер анонсировал открытие клуба имени Георгиуса Фаустуса, которое состоится в сентябре этого года. Известно, что в новом клубе подобные камерные встречи со светскими гостями будут проходить регулярно.

Константин Богомолов и Евгения МиловаМатильда ШнуроваВиктория ШеляговаДарья ПоверенноваМарианна МаксимовскаяБорис БелоцерковскийКонстантин Богомолов и гости вечера



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