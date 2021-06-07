 

В Саудовской Аравии разработан метод добычи аккумуляторного лития из морской воды

07.06.2021, 15:22, Новости дня
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Новую, отличающуюся дешевизной, технологию получения аккумуляторного лития представили в НИИ короля Абдаллы, который работает в Саудовской Аравии.

Сырьем в данном случае служит обычная морская вода, уточняют ученые. Они утверждают, что продукт на выходе получается очень чистый. А стоимость батарей с применением данного метода значительно снижается.

Напомним, что литий является одним из самых важных компонентов современных аккумуляторных батарей. Это дефицитный материал, за который производителям сегодня приходится платить большие деньги. Но если арабская разработка будет внедрена в массовое производство, ситуация на рынке резко изменится. Концентрация лития в морской воде, конечно же, мизерная. Зато самой воды сколько угодно.



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