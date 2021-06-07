 

На Урале обнаружены следы неандертальцев

07.06.2021, 15:22, Новости дня
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В северной части Урала на берегу реки ученые обнаружили древнюю стоянку неандертальцев. По словам экспертов, данная находка меняет представление современной науки о расселении данного человеческого вида.

Напомним, что популяция неандертальцев появилась на Земле раньше, чем наши прямые предки. Однако примерно 200 тысяч лет назад между ними и Homo Sapiens началась жесткая борьба за ресурсы и территории. В результате примерно 40 тыс. лет назад неандертальцы, как принято считать, полностью вымерли.

На древней стоянке, возраст которой еще предстоит уточнить, найдены останки, как минимум, нескольких сотен неандертальцев, а также их орудия труда и трофеи. Оттуда до Северного полярного круга всего 160 км. Ученые ранее не предполагали, что неандертальцы могли добраться до таких суровых мест.



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