Проблемы со стулом могут говорить о проблемах в ЖКТ

Проблемы со стулом, усталость и лихорадка могут говорить о хронических заболеваниях ЖКТ. По словам медиков, у пациентов при таких симптомах нередко диагностируется язвенный колит.

Хронические патологии сопровождаются появлением на слизистой оболочке толстой кишки появлением язв. Затем проблема может распространяться на тонкую кишку. Данная патология ЖКТ в основном возникает у людей в возрасте 25-35 лет. Современные лекарственные средства способны убрать боль, не исключена и ремиссия.

Длительные осложнения могут возникать при прогрессировании заболевания. Люди, страдающие язвенным колитом, не застрахованы от наступления рецидивов. Причинами возникновения патологии является генетика, ослабленный иммунитет, психологические факторы.

Распространенными симптомами являются трудности со стулом, боли слева в нижней части живота, чрезмерная усталость, жар, анемия, запор, тошнота и рвотные позывы.

Источник: rsport.ria.ru