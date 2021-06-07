Располневшая до 120 килограммов Наталья Бочкарева похудела с помощью танцев

Во время съемок программы «Звезды сошлись» знаменитости обсуждали диеты и различные способы, которые помогли им похудеть. Актриса Наталья Бочкарева призналась, что после родов располнела до 120 килограммов, а сбросила вес благодаря занятиям танцами.

Беременности у звезды сериала «Счастливы вместе» были одна за другой. В результате она набрала около 60 килограммов. До беременности она не ела мясные и молочные продукты, но врачи сказали, что это необходимо для будущих детей. Поэтому актриса буквально «впихивала» в себя эту еду. Второй раз Наталья Бочкарева забеременела, когда первенцу было четыре месяца. Она призналась, что в тот период ощущала тяжесть, как будто ей повесили на плечи рюкзак. Доходило до того, что знаменитости было тяжело ходить. Для того, чтобы сбросить вес, актриса перепробовала все возможные диеты, однако желаемого результата они не дали. Вернулась в форму Наталья Бочкарева благодаря занятиям танцами и спортом.

На съемках программы звезда «Счастливы вместе» узнала, что она является автором книги с советами по похудению. На обложке издания красуется ее портрет, а книга содержит рецепты. Наталья Бочкарева была удивлена, так как к этой рукописи она не имеет никакого отношения. Кроме книги, злоумышленники также продавали диски с рекомендациями за 1200 рублей.