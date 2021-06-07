Названы запрещенные при похудении фрукты

Врач-эндокринолог Виктор Жиляев назвал фрукты, которые могут помешать похудению. Все дело в том, что они являются сильно калорийными. Прежде всего, речь идет о бананах.

В 100 граммах бананов содержится 100 калорий. Если человек съест один целый плод, то потребит 200 калорий. Люди, которые страдают от сахарного диабета или же избыточного веса, должны есть этот фрукт в малом количестве. Предпочтение необходимо отдавать более зеленым бананам, то есть тем, которым нужно немного дозреть. Люди, желающие похудеть, должны употреблять в день не более одного банана.

Среди других фруктов врач выделили виноград. В 100 граммах данного продукта содержится 63 калории. Темный виноград считается наиболее низкокалорийным. К тому же рекомендуется покупать этот плод с косточкой, поскольку в ней содержатся антиоксиданты. В день лучше ограничиться употреблением одной кисточки винограда.

Много калорий содержится и в черешне. В этом фрукте содержится мелатонин, ответственный за смену режимов сна и бодрствования. Что касается мандаринов, то в день можно съесть не более трех штук. В 100 граммах продукта содержится 50 калорий.

Источник: rsport.ria.ru