Катя Осадчая показала дизайнерское платье, которое создала сама вместе с Андре Таном

“Уверенным шагом идем в лето. Лето навстречу тоже идет, хотя и неуверенно: полдня солнце, полдня дождь. […] Призываю погожие дни платьем с нашей совместной коллекции с Андре Таном. Оно подходит к любым изменениям фигуры”, – написала Осадчая в Instagram.

Модельер отреагировал одним из первых на снимок своего с Осадчей творения.

“На это платье с украинской плахтой вдохновила ты!” – признался Тан.

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Контекст:

Катя Осадчая ведет программу “Світське життя” на “1+1” и “Голос країни” – вместе с мужем Юрием Горбуновым.

18 апреля 2021 года в эфире этого проекта Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет третьего ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от Горбунова Иван родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

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