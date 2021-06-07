В Беларуси вводят госрегулирование цен на ряд продуктов. В их числе – колбаса, чай и соль

“Постановлением вводится регулирование цен на такие продукты: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую”, – говорится в сообщении.

Надбавки еще на ряд продуктов ограничили 25%.

В МАРТ происходящее связывают с ростом мировых цен на продовольствие.

“По данным Всемирного банка, в мае 2021 года цены на кофе в годовом выражении выросли до 24,4%, чай – до 75,5%, пальмовое масло – в два раза”, – отметили в ведомстве.

Контекст:

Международное сообщество усилило в последние месяцы санкционную политику против Беларуси, где после выборов президента в августе 2020 года продолжается общественно-политический кризис.

—