 

Лукашенко лишили статуса почетного доктора Киевского университета имени Шевченко

07.06.2021, 15:14, Новости дня
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По его словам, голосовали в тайном режиме, чтобы подсчитать голоса автоматически.

Это первое такое решение в истории КНУ, ранее процедуры лишения звания почетного доктора не существовало. Без Лукашенко в списке почетных докторов КНУ останется 98 человек. 

Как рассказывал Бугров в интервью “Украинской правде”, Лукашенко получил звание почетного доктора КНУ во время своего визита в Киев в 2009 году по просьбе администрации тогдашнего президента Виктора Ющенко. КНУ прибег к такому “символическому жесту” в знак дружбы между украинским и белорусским народами.

У Бугрова спрашивали, почему Лукашенко, тайную инаугурацию которого Украина не признала, остается почетным доктором университета, еще в марте этого года – сразу после избрания Бугрова ректором. Он пояснял, что нет процедуры лишения этого звания.

25 мая ректор сообщил, что обратился к ученому совету университета с призывом срочно решить данный вопрос. Комиссии ученого совета выработали процедуру лишения почетного звания – основаниями для этого являются нарушения прав человека, неуважение к государству Украина.

“BBC News Україна” отмечает, что случай лишения звания ранее был в другом столичном вузе – Киево-Могилянской академии. В 2004 году, во время Оранжевой революции, звание лишили первого президента Украины Леонида Кравчука. В интервью “BBC News Україна” тогдашний президент НаУКМА Вячеслав Брюховецкий пояснял, что это произошло из-за того, что Кравчук “прекрасно знал” о фальсификации выборов в пользу Виктора Януковича, но не противостоял этому.

Контекст:

Вопрос о лишении Лукашенко почетного докторского звания заново возник после истории с самолетом Ryanair 23 мая. Борт, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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