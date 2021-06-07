 

В Минфине рассказали о планах «двинуть всю экономику дальше от доллара»

07.06.2021, 15:12, Новости дня
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Власти РФ планируют подготовить стимулы для перевода всей валютной ликвидности в экономике с доллара на евро, возможны директивы для госкомпаний, сообщил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

«Наша цель, такая, может быть, первая, – сделать Россию такой евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро, и я думаю, что у нас для этого есть все основания. Это будет касаться и ликвидности, валютного обмена и так далее. Но для этого нужны стимулы, поэтому мы поддерживаем предложения, которые здесь есть, о задействовании таких стимулов, о разработке таких стимулов. Они могут быть разные, но мы, находясь в рыночной экономике, не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами», – сказал Тимофеев на парламентских слушаниях в Госдуме. Об этом информирует РИА «Новости».

Он также отметил, что «стимулы у нас бывают положительные и отрицательные. В принципе, возможны директивные методы для каких-то государственных компаний, нужна такая большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что, по сути, позволит нам избежать санкций и сделает мир на самом деле более демократичным».

По словам Тимофеева, в валютном обмене на Московской бирже на доллар приходится 80%, евро занимает меньше 20%, а юань и другие валюты и вовсе неликвидны.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов.

Напомним, в четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.  



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