Журналист Лобков признался в домогательствах к экс-депутату Гудкову

Журналист Павел Лобков, ранее сознававшийся в домогательствах к молодому стажеру на «Дожде», заявил, что имеет сильные неразделенные чувства к уехавшему на Украину экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову.

Лобков назвал Дмитрия Гудкова словом «краш» в своем Facebook, это слово происходит от английского crush и означает объект сильной эмоциональной привязанности или влюбленности, чаще всего не взаимной.

«Дмитрий Гудков мой краш. С 2009 года, был такой год. И я к нему, да, приставал, иногда нарушая эти самые границы. Самый красивый конгрессмен Госдумы. А он не депутат в советском смысле, а настоящий конгрессмен. В смысле представительства», – признался журналист.

Он добавил, что у Гудкова «самые красивые ноги страны», и пообещал тому, что тот вернется домой. «Мы еще увидим твои ноги. Вернешься, ждем. И я пропишусь в твоем округе, чтобы за тебя проголосовать», – заключил Лобков.

Напомним, в воскресенье бывший депутат Госдумы Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из РФ на Украину. По его словам, решение уехать «поддержано родными и близкими».

До этого полиция проводила обыски у Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову.

Лобков в 2020 году признавался, что приставал к своему коллеге из «МБХ Медиа» Александру Скрыльникову, когда тот стажировался на «Дожде».