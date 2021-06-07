Хулиган в Челябинске избил пожилого мужчину с помощью приемов рукопашного боя

Молодой человек в Челябинске избил пожилого мужчину с помощью приемов рукопашного боя, инцидент попал на видео. Хулигана разыскивает полиция.

По данным Ura.ru, молодой человек залез на только что установленное ограждение вокруг дома и раскачивал его. Пенсионер сделал ему замечание, после чего вышел за забор, чтобы прогнать нарушителя. Хулиган же бросился на мужчину с кулаками и несколько раз попытался ударить ногой. Пенсионер начал отбиваться палкой, однако в момент, когда он отвернулся, нападавший нанес ему удар ногой, повалил на асфальт и принялся избивать. Злоумышленника остановили трое мужчин, которые выпрыгнули из проезжавшей мимо машины.

Судя по комментариям в соцсетях, парня затолкали в машину и куда-то увезли.

«Пока никто в полицию по этому поводу не обращался, но мы начали проверку инцидента. Просим очевидцев и, особенно, потерпевшего выйти на связь и написать заявление, чтобы ускорить расследование», – сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Ранее в Омске подростки закидали камнями пенсионера, а также избили еще четверых несовершеннолетних.