 

Хулиган в Челябинске избил пожилого мужчину с помощью приемов рукопашного боя

07.06.2021, 15:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Молодой человек в Челябинске избил пожилого мужчину с помощью приемов рукопашного боя, инцидент попал на видео. Хулигана разыскивает полиция.

По данным Ura.ru, молодой человек залез на только что установленное ограждение вокруг дома и раскачивал его. Пенсионер сделал ему замечание, после чего вышел за забор, чтобы прогнать нарушителя. Хулиган же бросился на мужчину с кулаками и несколько раз попытался ударить ногой. Пенсионер начал отбиваться палкой, однако в момент, когда он отвернулся, нападавший нанес ему удар ногой, повалил на асфальт и принялся избивать. Злоумышленника остановили трое мужчин, которые выпрыгнули из проезжавшей мимо машины.

Судя по комментариям в соцсетях, парня затолкали в машину и куда-то увезли.

«Пока никто в полицию по этому поводу не обращался, но мы начали проверку инцидента. Просим очевидцев и, особенно, потерпевшего выйти на связь и написать заявление, чтобы ускорить расследование», – сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Ранее в Омске подростки закидали камнями пенсионера, а также избили еще четверых несовершеннолетних.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Guardian – Сан-Франциско вычеркнет имена рабовладельцев Вашингтона и Линкольна из названий школ

21.11 / Times – «ведут себя, как коммунисты» — польский премьер отчитал ЕС за авторитарное поведение

26.09 / Дело депутата Госдумы Белоусова о крупной взятке перенаправили в Мосгорсуд

16.08 / Турция осудила Байдена за призыв поддержать противников Эрдогана

28.08 / Российские врачи вернули зрение слепой девочке

02.09 / Трамп – беспорядки в США — на совести «бесчестных» СМИ

18.10 / Силовики произвели выстрелы на акции протеста в Минске

13.03 / Эксперт: Полиция была обязана остановить форум «Муниципальная Россия»

09.11 / Министр транспорта и глава Минприроды отправлены в отставку

04.04 / Рэпер DMX госпитализирован после передозировки наркотиками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика