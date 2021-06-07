Рогозин: США «жаба душит» покупать российские ракетные двигатели

США «жаба душит», когда они вводят санкции против РФ и при этом покупают российские ракетные двигатели для своих ракет, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

«Мы поставляем по-прежнему двигатели в Соединенные Штаты РД-180 и РД-181 – и они зависят от этого, потому что ничего более прекрасного и, что называется, эффективного, чем российские ракетные двигатели, пока даже Соединенные Штаты создать не могут», – передает его слова РИА «Новости».

«И вот я представляю, как их жаба душит, когда они сами санкции вводят и при этом вынуждены покупать [двигатели]», – добавил Рогозин.

Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. С 1999 года в США было поставлено 122 двигателя, из которых 93 уже использовано.

В апреле последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана США в рамках ранее заключенного контракта.