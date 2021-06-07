Die Welt – немецкие спецслужбы отмечают повышенную разведывательную активность России

В последнее время разведывательная активность РФ резко увеличилась, пишет Die Welt, ссылаясь на заявления глав немецких спецслужб Бруно Каля и Томаса Хальденванга. По словам Каля, РФ и Китай неоднократно пытались посеять раздор между западными странами: Хальденберг отметил, что текущее положение дел сравнимо с тем, что было в годы холодной войны.



Reuters

Главы основных немецких спецслужб считают, что критика их работы зачастую незаслуженная, пишет Die Welt, ссылаясь на заявления главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля и главы Федеральной службы защиты конституции (BfV) Томаса Хальденванга.

«Нас, как спецслужбы, постоянно подозревают в неправомерном вмешательстве в свободы граждан и в их информационное самоопределение», — приводит издание слова Хальденванга. Он заявил, что это клише — весьма распространённое в Германии. Его коллега Каль также отметил, что дебаты вокруг работы разведок часто сводятся к посягательству на свободы граждан, хотя ни у одной из спецслужб такой цели нет.

По словам Хальденванга, на данный момент главной опасностью для немецкого общества и демократии является правый экстремизм. Глава BfV отметил, что Интернет переполнен посылами с разжиганием ненависти в отношении мусульман, евреев, мигрантов, а также в отношении демократических ценностей.

Каль также заявил, что РФ и Китай неоднократно пытались посеять раздор между западными странами. По словам главы BND, для этого использовались все возможные методы. Как подчеркнул Каль, необходимо внимательно относится к «доминированию других держав, намеренных навязать нам свою волю». Что касается Хальденванга, то он также констатировал растущую активность со стороны России, сравнив нынешнее положение дел с тем, что было в годы холодной войны. По словам главы BfV, происходят попытки установить в среде лиц, принимающих политические решения.