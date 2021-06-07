Le Figaro – Ле Пен назвала Макрона оторванным от народа и предрекла его партии поражение на ближайших выборах

Выступая на французском телевидении, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подвела печальный итог деятельности Эммануэля Макрона в области иммиграции и безопасности, пишет Le Figaro. Кандидат на пост главы государства на следующих президентских выборах высказалась за более жёсткий контроль над находящимися в стране иностранцами, а также обвинила действующего лидера Франции в неспособности обеспечить безопасность жителей страны. По мнению Ле Пен, на ближайших региональных выборах партию Макрона ждёт сокрушительное поражение, передаёт газета.



Reuters

За десять месяцев до президентских выборов во Франции лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен уже ведёт предвыборную кампанию, первой схваткой в которой станут предстоящие региональные выборы, пишет Le Figaro. В эфире телепередачи Grand Jury, подготовленной французскими СМИ RTL-Le Figaro-LCI, кандидат на пост главы государства подвела «тяжёлый» итог деятельности действующего президента в области безопасности и иммиграции.

«Ситуация ухудшилась в чрезвычайно серьёзных масштабах в том, что касается природы насилия и его градации. Оно затрагивает всех, везде. Французы чувствуют себя в окружении», — отметила депутат Национальной ассамблеи. С точки зрения Марин Ле Пен, всему виной «философия» Эммануэля Макрона и его министров, которые настаивают, что ощущаемое французами отсутствие безопасности, всего лишь «чувство», а не реальность. По мнению политика, такая позиция — признак оторванности главы государства от своего народа.

Как передаёт издание, лидер «националистической партии» в очередной раз напомнила, что проблемы отсутствия безопасности не могут быть решены, если в первую очередь не будет решена проблема иммиграции. «Один из первых шагов — заставить уважать французские границы и французский народ. Неслыханно и недопустимо, чтобы иностранцы, в том числе находящиеся в стране на законных основаниях, могли оставаться на территории страны, совершив преступление или правонарушение. Иностранцы после отбывания тюремного заключения должны систематически выдворяться с территории страны», — настаивает Ле Пен. При этом политик, которая недавно отказалась от идеи выхода страны из Европейской конвенции о правах человека, предупреждает, что для неё «защита французов превыше всего» — в том числе, превыше судебной практики Страсбургского суда.

Помимо пенсионной реформы Марин Ле Пен высказалась и в отношении ещё одной темы своих кардинальных разногласий с Эммануэлем Макроном — энергетики. «Я очень давно враждебно отношусь к ветряным турбинам. Это разорение в плане окружающей среды, экологии и финансов», — сказала председатель партии в ответ на намерение президента увеличить количество турбин в стране с 8 тыс. до 15 тыс. к 2028 году.

Что касается региональных выборов. которые пройдут во Франции 20 и 27 июня, Марин Ле Пен предрекла партии Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика» «худшие результаты региональных выборов, когда-либо зарегистрированных правящей партией».