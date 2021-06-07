 

Le Monde – Макрон торопится перевернуть страницу коронавируса и вернуться к реформам

07.06.2021, 15:02, Новости дня
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Французский президент намерен воспользоваться улучшением ситуации в области здравоохранения, чтобы посвятить последний отрезок своего срока отложенным в сторону реформам, пишет Le Monde. В частности, по утверждению источников, Эммануэль Макрон рассчитывает запустить три проекта, касающиеся поддержки молодёжи, самозанятых работников и нуждающихся в помощи стариков. Однако, как предполагают эксперты, для финансирования этих преобразований глава Франции может вернуться к непопулярной пенсионной реформе, а это, возможно, будет стоить ему переизбрания на новый срок.


Reuters

Хотя коронавирус вынудил Эммануэля Макрона, начиная с марта 2020, сменить костюм президента-модернизатора на кризисного менеджера, французский президент намерен воспользоваться улучшением ситуации в области здравоохранения, чтобы снова «запустить поезд реформ» на последнем отрезке своего срока, пишет Le Monde. Как передаёт издание, 3 июня в ходе своего «тура по Франции» глава государства предупредил, что ему придётся «принимать трудные решения в ближайшие недели».

О прокрастинации и бездействии не может быть и речи: последний год его президентства должен быть «полезным», чтобы «перевернуть страницу ковида», подчеркнул Макрон. Лидер Франции намерен перенести дискуссию на экономическую и социальную почву. Как отмечает издание, вместо того, чтобы отбиваться от нападок правых и крайних правых, которые постоянно обвиняют его в слабости в сфере безопасности или иммиграции, хозяин Елисейского дворца хочет взять инициативу в свои руки, навязывая свою собственную повестку дня.

В партии большинства многие считают, что для устранения «слабых мест» Макрона «было сделано всё необходимое», в том числе, благодаря принятию нескольких законов, таких как «закон о глобальной безопасности», закон о «сепаратизме» или борьбе с терроризмом. В их глазах настало время вернуться к основам политики Макрона, который обязан своим избранием обещанию модернизировать страну.

Хотя Макрон пока официально не представил свою «дорожную карту», заявив, что хочет ощутить «пульс страны» в ходе поездок в июне и июле, прежде чем принять окончательное решение, согласно нескольким источникам в исполнительной власти, три проекта будут разрабатываться почти наверняка.

Первый из них касается «гарантий для молодёжи» — комплекса мер, предназначенного для поддержки необеспеченных людей в возрасте от 16 до 25 лет, начинающих свой трудовой путь. Для них будет предусмотрено пособие в размере до €500 в месяц.

Второй проект связан с реформой самозанятых. План направлен на «упрощение правовой, налоговой и нормативной среды» для независимых работников, а также «укрепление их социальной защиты и образования».

Ещё одна масштабная реформа, реализация которой считается практически утверждённой в высших эшелонах власти —  это финансирование поддержки пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи. Министр автономии Брижит Бургиньон надеется, что законопроект будет включён в повестку дня Национального собрания «не позднее сентября ». Стоимость реформы оценивается почти в €10 млрд.

В четверг Макрон связал судьбу этой реформы с пенсионной реформой, «Мы не сможем финансировать помощь пожилым, если нам не удалось создать долгосрочное финансирование», — заявил он, открыв путь к обсуждению возможности возобновления пенсионной реформы.  При этом шанс возвращения к столь легковоспламеняющейся политической теме в преддверии президентских выборов неоднозначно воспринимается парламентским большинством, замечает газета. 

К примеру, председатель Национальной ассамблеи Ришар Ферран выступил против внесения законопроекта о пенсионной реформе в парламент в этом году, полагая, что пенсии станут «отличной первой реформой второго срока», но не непосредственно перед выборами. «Он считает, что сейчас не самое подходящее время, и лучше сосредоточиться на возрождении нашей экономики, чем рисковать выбросить миллионы французов на улицу», — рассказывает окружение политика. Несколько депутатов парламента также называют проект реформы «самоубийственным» и способным «парализовать страну», как это случилось почти полтора года назад.

Этот серьёзный политический риск известен главе государства. В четверг он уточнил, что первый вариант реформы, приостановленный в марте 2020 года из-за пандемии Covid-19, «не может быть возобновлён как есть», поскольку был «крайне амбициозным, чрезвычайно сложным и вызывающим беспокойство». Как передаёт издание, Макрон даже связал тему пенсионной реформы с решением о выставлении своей кандидатуры на президентских выборах 2022 года,  предупредив, что «некоторые решения», которые он примет, могут сделать его кандидатуру на переизбрание «невозможной».



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