 

Скандалы: Экономика TikTok

07.06.2021, 14:58, Разное
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Как разбогател 19-летний блогер Милохин, выступивший перед крупными бизнесменами на ПМЭФ-2021

В этому году спикером Петербургского экономического форума стал 19-летний тиктокер Даниил Милохин, который прославился шутливыми роликами о том, что он сирота. Милохин, пожалуй, самый известный из тех, кому удалось добиться успеха благодаря платформе «Тикток» и заработать на коротких видеороликах миллионы. Как Милохин разбогател на китайском видеохостинге и что приносит ему прибыль сегодня — в материале Лайфа.

Из детдома в TikTok-дом

Данила Милохин рос без родителей в детском доме в Оренбурге, как он сам признавался, был трудным подростком, употреблял алкоголь и наркотики, учёба его не интересовала. TikTok парень завёл в 2019-м, когда жил в Анапе. За несколько месяцев ему удалось собрать аудиторию в 700 000 подписчиков.

Фото © LIFE

В 18 лет Милохин перебрался в Москву, и вместе с другими блогерами запустил TikTok-дом Dream Team House — сообщество тиктокеров, которые поселились в одной квартире на севере Москвы, чтобы вместе записывать контент. Идею позаимствовали у американских блогеров, запустивших аналогичный проект годом ранее. За полгода TikTok-дом Dream Team House набрал 6,6 млн подписчиков, он до сих пор остаётся одним из самых популярных TikTok-домов в России.

TikTok-дом Dream Team House. Фото © TikTok / dream_team_house

Папа TikTok-дома

За финансовую сторону проекта отвечал Ярослав Андреев — основатель рекламного агентства Wildjam, которое занимается раскруткой блогеров в «Ютубе», «Инстаграме» и «Тиктоке». Андреев получил известность как эльф-торговец — предприниматель раскрутился на продаже внутренней валюты в компьютерных играх. Работал директором по маркетингу во «ВКонтакте».

Группа Little Big. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Андреев числился совладельцем фирмы (ООО «Литтл Биг»), имевшей отношение к популярной группе Little Big. Через год после регистрации компанию ликвидировали налоговики. Остальные доли в фирме принадлежали фронтмену Little Big Илье Прусикину, сооснователю и продюсеру группы Алине Пязок и Олимпии Ивлевой, певице и исполнительнице главной роли в фильме «Лили».

Сам Андреев был совладельцем ещё двух компаний, которые также оказались закрыты. Это «Фризтайм», которая занималась продажей музыкальных записей, компакт-дисков и кассет. Фирма с уставным капиталом в десять тысяч рублей почти не приносила владельцам чистой прибыли. ФНС признала её адрес недостоверным. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Не исключено, что компания вообще не вела реальной деятельности или не платила налоги.

Основатель рекламного агентства Wildjam Ярослав Андреев. Фото © facebook / Яр Андреев

Другая фирма Андреева — НПФ «Техпро», выполнявшая роль рекламного агентства и производившая «электроустановочные изделия», с одним человеком в штате и уставным капиталом в десять тысяч рублей, тоже фактически не приносила прибыли и была ликвидирована.

Милохин-бизнесмен

Сам Милохин, похоже, тоже пытается разобраться в бизнесе. В июне 2020-го блогер зарегистрировал ИП в Оренбурге, где он родился.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Милохин занимается рекламными агентствами, теле- и радиовещанием, web-порталами, информационными агентствами. Кроме того, деятельность блогера связана с исполнительными искусствами, дизайном, а также с исследованиями конъюнктуры рынка, изучением общественного мнения, обработкой данных.

Фото © Instagram / danya_milokhin

Помимо того что Милохин блогер, с недавних пор он известен как автор песен. Его первый трек «Я дома», записанный во время самоизоляции, принёс парню миллионы просмотров. За ним последовали совместные песни с лидерами российской эстрады: Тимати, Джиганом и Николаем Басковым.

Сегодня основной доход Милохину приносит реклама. Контракты с крупными компаниями PepsiCo, Honor, «Лентой», а также с другими знаменитостями, по подсчётам Forbes, приносят Милохину два миллиона рублей в месяц, включая заработки за пределами «Тиктока».

Андрей Дубровский



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