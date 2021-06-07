Мнение: «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ПЯТАЯ

(В Живом Журнале данная статья опубликована в ПЯТИ ЧАСТЯХ. )

******** ЧАСТЬ ПЯТАЯ ********

13. Что реально происходит с фармакологией и ее отношением к людям, очень понятно через призму юмора.

Посмотрите, пожалуйста, ролик «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ», который называется «ИСПЫТАНИЕ ВАКЦИНЫ»

https://youtu.be/WFkAoHnqXHU

14. Так, чтобы не показаться голословным, добавлю еще официальных фактов по статистике смертей, осложнений и просто заболеваемости среди провакцинированных. Не из Израиля, где засекречена статистика. А из тех стран, где такая информация публикуется официально.

Нашел очень интересную статью в двух частях:

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать – конкретные умершие вслед за “вакцинацией” – (1)»

https://hippy-end.livejournal.com/4190348.html

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать – конкретные умершие вслед за “вакцинацией” – (2)»

https://hippy-end.livejournal.com/4192666.html

Оказалось, что это лишь переведенная на русский язык часть из статьи (на голландском языке):

«Een greep uit de vele gezichten van slachtoffers van het Covid-19 vaccinatie-programma»

https://www.xandernieuws.net/uncategorized/een-greep-uit-de-vele-gezichten-van-slachtoffers-van-het-covid-19-vaccinatie-programma/

В этой статье собрано колоссальное количество материала (со ссылками на официальные первоисточники)

Есть и информация по общей статистике, например:

На этом рисунке написано, что на 08 Мая 2021 года в странах Евросоюза 10570 человек умерло после вакцинации вакцинами Модерна, Пфайзер, Астразенека и Янссен) и 405259 человек травмировано (дословный перевод).

Есть и огромное количество описания конкретных случаев про конкретных людей, пострадавших от вакцинации, например:

Это фотография молодых людей и людей среднего возраста, умерших после вакцинации. Царствие им Небесное.

Откройте статью, пролистайте. Автор статьи совершил трудовой подвиг, собрав такое количество материала воедино.

15. Вообще-то написал статью «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» довольно давно (статья про несоответствие реальных данных о вакцинации с тем, что заявляют о вакцинации в международных и российских СМИ), потом подумал что не совсем правильно будет ее публиковать (как некое предательство к Российской власти, которая старается всеми силами не создать панику вокруг коронавируса, иногда даже искажением реальной картины происходящего). Подумал: «У каждого своя голова на плечах. И каждый сможет решить вакцинироваться ему или нет».

Но после заявления Д.А. Медведева:

«Медведев допустил введение обязательной вакцинации в интересах страны» https://rg.ru/2021/05/19/medvedev-schitaet-chto-vakcinaciia-mozhet-inogda-byt-obiazatelnoj-v-interesah-gosudarstva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Понял, что о добровольности скоро могут забыть, под напором лабирования интересов фармацевтических компаний и пенсионных фондов, под напором бывшего Президента России и бывшего Премьер Министра России Дмитрия Анатольевича Медведева.

Который мне лично за годы его правления запомнился только четырьмя вещами:

Во-первых, запретом обычных лампочек более 100 W (взамен все завалили дорогими энергосберегающими)

Во-вторых, тем, что Медведев является видным представителем «Единой России» (а по моему убеждению именно «Единая Россия» является основой всех чиновников и бюрократов, пьющей соки из страны и народа: именно «Единая Россия» является противовесом внутренней политики Владимира Владимировича Путина, не зря Путин из нее когда-то вышел)

Во-третьих, тем, что Медведев очень надеялся в свое время, что власть президентская не уйдет из его лап и не перейдет снова к Путину.

Во-четвертых, вообще тем, что Медведев в первую очередь стоит на страже интересов богатых семей и компаний и в последнюю очередь народа России (ох, непросто все в кулуарах Кремля еще со времен Ивана Грозного); к сожалению Медведь из символики «Единой России» соответствует больше Фамилии ее закулисного лидера, чем Российскому Медведю, реальному символу России, тому Медведю, которого так боится Запад. В этом смысле «Единой России» подойдет больше в качестве символа Медведка, крупный почвенный вредитель.

К сожалению ощущение, если обязательная вакцинация будет инициирована Медведевым, то за основу возьмут Израильский вариант принудительной вакцинации старших групп населения (по сути убивания стариков). Много Пенсионных Фондов Медведеву будут благодарны.

Поэтому все-таки публикую данную Статью, чтобы в случае принудительной вакцинации люди знали, к чему их принуждают.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Слава Богу, на следующий день после заявления Медведева, вышла статья «В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от коронавируса» https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733058750.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop , в которой сказано что: «В повестке Кремля отсутствует вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.»

Слава Богу, что таким образом Владимир Владимирович Путин заявил, что стоит на страже интересов народа, а не чиновников и бюрократов.

P.P.S. Про то что творится после всеобщей вакцинации в Израиле.

Две основные мысли в этом постскриптуме:

1) про то, как навязали политику массовой вакцинации в Израиле, после чего расслабились и сняли многие ограничения, что, увы, может перечеркнуть достигнутое дисциплиной (глазами жителя Израиля);

2) про то, что в Жару следует избегать глобального кондиционирования (особенно в общественных местах), где через систему кондиционеров воздушно капельным способом может передаваться коронавирус, находя внутри кондиционеров идеальную температуру для обитания

Недавно самое серьезное медицинское издание Англии «The Lancet» опубликовало статью «The Lancet: коронавирус распространяется не капельным, а воздушным путем. Это делает маски эффективными лишь отчасти» https://bankstoday.net/last-news/the-lancet-koronavirus-rasprostranyaetsya-ne-kapelnym-a-vozdushnym-putem-eto-delaet-maski-effektivnymi-lish-otchasti

А кондиционеры делает рассадниками коронавируса.

Другу скинул часть этой статьи про вакцинацию в Израиле (Друг живет в Израиле на берегу озера Кинерет, того самого, где Иисус Христос по морю як по суху ходил).

После чего произошел такой разговор с Другом в чате Клуба Умных Игр Гамблер:

– Друг: посмотри в одноклассниках , я там кинула ссылку, у нас озеро Кинерет https://ok.ru/video/2804039092808

– Друг: сегодня день независимости , праздник )

– мамонтенок: Посмотрел. Хочется жить на полную катушку, а не сидеть взаперти по домам. Это понятно.

– мамонтенок: В масках процентов 70.

– мамонтенок: При этом половина тех, кто в масках, по сути носит их на подбородке.

– Друг: с 18 числа

– мамонтенок: А море и праздник конечно красивые

– мамонтенок: Вам повезло, что море (озеро) рядом; коронавирус влажность не любит.

– мамонтенок: так что скажешь насчет моих рассуждений по Израилю?

– Друг: что тут рассуждать , все мы это знаем , и читаем , и понимаем )

– Друг: на следующей неделе у нас будет 40 градусов ))

– Друг: уже непривитых пускают в бассейны , чего не было , уже пускают в фитнес клубы , большие магазины )

– мамонтенок: 40 градусов это тоже коронавирусу не нравится

– Друг: только на работу не пускают пока , кто непривитый

– мамонтенок: Строго у Вас порядок наводят

– Друг: свою родственницу , которая проживает в Хостеле, не могу проведать , там не пускают без зеленого паспорта

– Друг: вот уже год не могу проведать , ждем может что измениться

– мамонтенок: не спеши, увы, время сейчас такое

– Друг: их там никого не спрашивали , пришли в один день и покололи всех ..

– Друг: рестораны не пускали , теперь пускают , никто не спрашивает ..

– Друг: 40 градусов вирусу нипочем, прошлым летом до 50 доходило, и болезнь прогрессировала со страшной силой …

– мамонтенок: помню наши разговоры в 2020 году о росте статистики во время жары

– мамонтенок: Тогда мы с тобой пришли к выводу, что надо осторожнее пользоваться кондиционерами, поскольку внутри кондиционеров как раз температура идеальная для коронавируса, а кондиционеров, видимо, всюду понаставили

– мамонтенок: Либо Америка признает, что она наделала за эти годы с помощью коллайдера: и глобальное потепление, и озоновые дыры, и таяние ледников и магнитные аномалии и тот же коронавирус (чтобы сохранить лицо, свалит все на ученых, типа ученые виноваты в побочных эффектах, о которых только что узнали)

– мамонтенок: Либо будет ждать пока их Брукхейвен 2 года будет апгрейдиться, а их тем временем из Дубны долбить будут через подпространство (там все может быть вплоть до того, что половина Америки уйдет под воду)

– мамонтенок: Либо будет война и тогда, как сказал Путин: «Мы как мученики попадем в Рай, а они (в смысле Америка) просто сдохнут!»

P.P.P.S. И в этой статье (кроме Постскриптумов), чтобы не перегружать Читателей информацией, не употреблялись факты, о том, что Коронавирус – лишь верхушка Айсберга Болезни Деструкции Живых Тел. А также факты о том, что причиной этой Болезни является работа коллайдеров. На настоящий момент основной причиной бедствий является многолетняя работа коллайдеров в Брукхейвен (США) и в Церне (Западная Европа), а это как раз, кстати, два максимума в географии распространения коронавируса.

Чтобы прочитать, понять и принять тезисы написанные в данной статье нужно время и некоторая работа над собой (по снятию тех иллюзий которые нам навязываются).

Чтобы прочитать, понять и принять всю теорию коллайдеров как первопричин коронавируса, глобального потепления, увеличения вулканической активности и еще очень многих бедствий на Земле, чтобы понять, что уже давно идет война развязанная США, где основным видом оружия является Брукхейвенский коллайдер, надо очень много времени и нужна очень большая работа над собой по переформатированию понимания науки в современном мире. Ученые стали «шестерками военных» и «палачами Человечества».

Вспоминается афоризм Антон Павловича Чехова: «Университет развивает все способности, в том числе — глупость.»

И еще раз повторю первопричину многих человеческих бед, нежелание соответствовать видовому названию Гомо Сапиенс (Человек Разумный) словами афоризма Антона Павловича Чехова:

«Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума.»

Афоризмы Антон Павловича Чехова взяты из статьи «35 гениальных и коротких цитат Чехова» https://fishki.net/3010044-35-genialynyh-i-korotkih-citat-chehova.html (почитайте, там еще много интересного написано)

Коронавирус лишь вершина айсберга Болезни Деструкции Живых Тел.

Об этом: Статья «Коронавирус – это лишь верхушка Айсберга болезни Деструкции Живых Тел»

P.P.P.P.S. Многим, возможно, лениво и неподъемно собрать всю эту новую картину понимания.

Но если найдутся те у кого есть желание понять всю полноту скрываемых от общества бедствий, то в Теме «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» Форума Клуба Умных Игр Гамблер есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=262 , в постскриптуме к которому начинается древо ссылок)

P.P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

******** НАЧАЛО в Статье «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАТЬИ ********

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