 

Журналист Лукьянов заявил о находящихся на грани развала США: Американцы начинают это понимать

07.06.2021, 14:54, Разное
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По мнению Федора Лукьянова, президент США Джо Байден является здравомыслящим и опытным человеком, который понимает, что страна исчерпала модель собственного существования. Мол, у властей нет внешних ресурсов, чтобы активно заниматься экспансивной внешней политикой.

О развале США стали говорить известные американские комментаторы, отметил эксперт. В их сообщениях четко прослеживается мысль о том, что риторика, связанная с глобальным лидерством, больше не отвечает стремлениям среднего класса.

Также Лукьянов напомнил о статье советского диссидента Андрея Амальрика “Просуществует ли Советский Союз до 1984 года”. По словам политолога, это эссе недавно стали цитировать и разбирать американские журналисты.

“Не мы (россияне – Прим. ред.) им грозим пальцем, а они (американцы – Прим. ред.) сами начинают это понимать”, – сказал эксперт.

Напомним, сейчас общественность активно обсуждает предстоящую встречу Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 16 июня в Женеве. Какие темы будут обсуждать главы двух государств, ранее рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.



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