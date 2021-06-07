На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин

Семь машин, в том числе одно такси, столкнулись на одной из главных столичных артерий – Кутузовском проспекте, пассажирку такси осматривают врачи, информирует Госавтоинспекция Москвы.

«В 13.47 на Кутузовском проспекте в районе дома 18 по направлению движения в область произошло столкновение семи единиц транспорта, включая один автомобиль такси», – передает РИА «Новости» сообщение Госавтоинспекции Москвы.

Пассажирку такси осматривают врачи, «решается вопрос о ее госпитализации». Другой информации о пострадавших пока нет.

По данным из открытых источников, из-за аварии образовалась пробка от Новоарбатского моста до места ДТП, передает ТАСС.

Сотрудники ДПС ограничили движение по двум полосам из пяти в сторону области.

Напомним, 13 мая машина опрокинулась на Кутузовском проспекте Москвы.