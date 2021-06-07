Украинский вуз лишил Лукашенко звания доктора наук

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишился звания почетного доктора наук, выданного ему Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

«Сегодня принято такое решение», – сообщили в университете РИА «Новости».

Лукашенко стал первым из 107 докторов наук, который лишился звания, выданного этим вузом.

Вопрос о лишении этого звания в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске поднимал ректор университета Владимир Бугров.

Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза также обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях.