 

Пьяных британских военных сняли с поезда возле границы России

07.06.2021, 14:46, Новости дня
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Шестерых британских солдат высадили из поезда в Эстонии всего в 30 километрах от российской границы из-за их поведения и нетрезвого состояния, сообщили СМИ.

Как пишет Daily Mirror, в выходные британских солдат задержала полиция в городке Йыгева недалеко от эстонско-российской границы из-за жалоб пассажиров. Полицию вызвали после того, как работники поезда несколько раз попросили военных вести себя потише и не пугать криками гражданских.

По словам очевидцев, солдаты были пьяны и агрессивны. Отмечается, что их высадили из поезда и передали военной полиции НАТО. Им грозит дисциплинарное наказание, пишет портал «ИноСМИ».

В свою очередь эксперт Брюс Джонс из издательства Jane’s посчитал, что к инциденту могут быть причастны «агенты российской разведки». В министерстве обороны заверили, что по этому факту проводится расследование.

Стоит отметить, что это не первый инцидент с участием военных НАТО. Так, в мае британские военные подрались с местными жителями из-за женщины в Эстонии. До этого пьяные британские офицеры и чешские военнослужащие НАТО устраивали драки с полицией. Кроме того, американские военные в Латвии справили нужду на главный монумент страны – памятник Свободы.



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