Российские ученые представили технологию записи снов

Записывать сновидения, а затем воспроизводить их – это стало возможным при помощи новейшей технологии, разработанной российскими учеными.

В частности, они создали уникальную нейрогарнитуру, о которой уже появилось упоминание на Платформе Национальной технологической инициативы.

По словам авторов разработки, отечественная технология пока далека от совершенства. Но к 2025 году она все-таки должна дойти до такого уровня, на котором возможно реальное применение созданного устройства. Пока же оно позволяет легко определять категорию сновидений. Над детальным воссозданием снов на основе полученных данных ученые еще работают. Напомним, что исследования в данном направлении стартовали еще в позапрошлом году.