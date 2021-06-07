 

Кардиолог рассказал, как избежать преждевременной смерти

07.06.2021, 14:18, Разное
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Врач Мартин Халле в ходе интервью рассказал, как избежать наступления преждевременной смерти. По словам кардиолога, состояние сердечно-сосудистой системы характеризует в целом физический возраст организма.
Клетки организма снабжаются питательными веществами за счет открытости и эластичности сосудов. По словам врача, существуют так называемые «факторы старения», которые негативно сказываются на организме человека. Доктор обратил внимание на употребление правильной пищи. Ожирение провоцирует повреждение сосудов. Все дело в том, что ткань выделяет вещества, приводящие к воспалительному процессу.

Вредным является и холестерин, накапливающийся в сосудах. Что касается сахара, то он разрушает защитный слой. При гипертонии в разы увеличивается риск разрыва клеток.

Еще одним негативным фактором является курение. Никотин, попадая в огромных количествах в сосуды, способствует разрушению внутренних стенок.

Источник: inosmi.ru



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