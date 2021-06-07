 

Решетова о воспитании сына: “На Ламбу придется заработать самому”

07.06.2021, 14:18, Разное
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Модель Анастасия Решетова пояснила подписчикам о строгом воспитании своего сына Ратмира. Она считает, что на дорогостоящие машины мальчику придется заработать самостоятельно. Пост на эту тему ведущая обнародовала в социальной сети Instagram.
По словам экс-возлюбленной Тимати, настоящая любовь к ребенку проявляется не в вещах и продуктах, которые покупаются, не в количестве походов в парки аттракционов. Решетова считает, что необходимо помочь маленькому Ратмиру вырасти правильным человеком, научить его жить в современном мире, привить самостоятельность.

Модель не собирается говорить наследнику, что у него будет только все самое лучшее. Решетова намерена рассказать Ратмиру, как всего можно добиться самостоятельно. Ей важно дать правильную мотивацию, чтобы у него присутствовало желание достичь чего-то в жизни. Если у родителей будут денежные средства на обеспечение сына, он не должен полностью расслабляться. Решетова и Тимати в любом случае станут направлять и поддерживать наследника. Однако ведущая видит его самостоятельным парнем.



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