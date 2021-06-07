 

Полиция Киевской области сообщила о задержании “мошенницы-рекордсменки”

07.06.2021, 14:16, Новости дня
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Женщина представлялась сотрудницей энергетической компании.

“Женщина рассказывала, что в ближайшее время будет подано напряжение 40 тыс. вольт, а поэтому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темное пакет, иначе они почернел. Затем женщина забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении”, – сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Сообщения о мошеннических действиях начали поступать в полицию в середине мая. Правоохранители установили личность злоумышленницы.

“Мошенницей оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, которая не имеет постоянного места жительства, ранее неоднократно судима. Во время личного досмотра полицейские изъяли у злоумышленницы мобильные телефоны и золотые украшения в качестве вещественных доказательств” – говорится в сообщении.

Женщину задержали на месте преступления, она находится в изоляторе временного содержания. Ей сообщили о подозрении в мошенничестве (ч.2 ст.190 Уголовного кодекса), следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения.

“Правоохранители установили, что женщина осуществляла свою преступную деятельность на территории всей столичной области. Сейчас полицейские проверяют причастность мошенницы к совершению аналогичных преступлений на территории всего государства”, – говорится в сообщении.

ВИДЕОВидео: Поліція Київщини / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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