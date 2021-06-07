 

Главред – Украине разрешили выступать на Евро форме с Крымом и лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава»

07.06.2021, 14:06, Новости дня
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Союз европейских футбольных ассоциаций одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы по футболу. Как передаёт «Главред», новая форма Украины включает в себя футболку с контуром карты страны, в который входят Донбасс и Крым. Также возле ворота футболки с двух сторон вышиты лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».


Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы по футболу. Как передаёт «Главред», об этом сообщила пресс-служба союза. 

«Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки»,— говорится в сообщении.

Как отмечает издание, новая форма Украины включает в себя футболку с контуром карты страны, размещённым посередине. Силуэт включает «временно неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей», а также «аннексированный полуостров Крым*». Кроме того, возле ворота футболки с двух сторон вышиты лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

На групповом этапе Евро-2020 украинская сборная сыграет с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Чемпионат стартует 11 июня, сборная Украины 13 июня проведёт первый матч группового этапа с Нидерландами в Амстердаме.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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