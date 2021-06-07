 

Скандалы: Доходное место

07.06.2021, 14:02, Разное
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Сколько зарабатывают худруки крупных московских театров

Художественные руководители столичных театров отчитались о доходах за минувший год — суммы, оказавшиеся весьма серьезными, удивили тех, кто привык считать, что в театре много не заработаешь. Впрочем, данные цифры — это не только официальные зарплаты, но и гонорары за съемки в различных проектах, рекламу. Также худруки отчитались о своей недвижимости.

Олег Меньшиков — 35 млн 133 тыс. руб.

Олег Меньшикков. Фото: Globallookpress

У худрука Московского драматического театра имени Ермоловой из недвижимости в собственности только одна квартира в столице площадью 171 квадрат. Еще год назад у Меньшикова была дача, но, похоже, он успел ее продать. Для сравнения: годовой доход супруги народного артиста РФ Анастасии Черновой более чем скромен — 203 тысячи рублей.

Надежда Бабкина — 56 млн 601 тыс. руб.

Надежда Бабкина. Фото: Globallookpress

О Надежде Георгиевне как о человеке театральном говорят редко, однако против фактов не попрешь: Бабкина — директор и худрук Московского государственного академического театра «Русская песня». И за 2020 год она заработала свыше полусотни миллионов — это почти в два раза больше, чем в 2019-м. Почему? Прошлой весной Надежда Георгиевна переболела коронавирусом в тяжелой форме, в июне вернулась на работу и получила сразу несколько рекламных контрактов, так как интерес публики к ее персоне резко вырос.

Также артистка написала книгу, где рассказала и о личной жизни, и о болезни. Что касается недвижимости, то у Надежды Георгиевны есть две квартиры в Болгарии, которые она давно собирается продать, а также две квартиры в Москве и дом в Подмосковье.

Геннадий Хазанов — 9 млн 123 тыс. руб.

Геннадий Хазанов. Фото: Globallookpress

У главы Московского театра эстрады в собственности две квартиры в Москве и одна в Латвии. Стоит отметить, что доходы супруги народного артиста РСФСР Златы Эльбаум намного выше, чем у мужа, — 135 млн 773 тыс. руб.! На нее записаны дом и квартира в России, а также по две квартиры в Израиле и Латвии.

Константин Богомолов — 17 млн 904 тыс. руб.

Константин Богомолов. Фото: Globallookpress

Руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной за минувший год многое успел: и театром руководил, и спектакли ставил, и сериалы снимал, и сам снимался. Однако его жена Ксения Собчак все равно заработала больше — без малого 213 миллионов рублей. У Богомолова есть своя квартира (80 кв. м) и доля в родительской. А вот у Собчак три земельных участка, дом и две квартиры, одна из которых просто огромная — 353 кв. м.

Александр Калягин — 7 млн 620 тыс. руб.

Александр Калягин. Фото: Globallookpress

У основателя и худрука театра Et Cetera есть и дом в Латвии, и квартира в Москве. Кстати, доход жены Александра Александровича, народной артистки РФ Евгении Глушенко, тоже выглядит солидно — 2 млн руб.

Александр Ширвиндт — 13 млн 303 тыс. руб.

Александр Ширвиндт. Фото: Globallookpress

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры заработал неплохо, а ведь это еще не все: у звездных пенсионеров (Александру Анатольевичу 86 лет) в задекларированный доход не входит пенсия. У народных и заслуженных артистов (Ширвиндт — народный артист РСФСР) пенсия с учетом надбавок за звание достигает 50 тысяч в месяц. Что касается недвижимости, то Ширвиндту и его жене Наталье Белоусовой принадлежат загородный дом и квартира в столице. Супруга Александра Анатольевича задекларировала скромные 243 тысячи рублей.

Владимир Машков — 24 млн 301 тыс. руб.

Владимир Машков. Фото: Globallookpress

В отчетности худрука Московского театра Олега Табакова предоставлена информация о двух квартирах (76 и 104 кв. м), а у его супруги Оксаны Шелест в собственности одна квартира площадью 55 квадратных метров.

Юрий Куклачев -5 млн 811 тыс. руб.

Юрий Куклачев. Фото: Globallookpress

У худрука Театра кошек Куклачева есть загородный дом и две очень просторные квартиры (120 и 138 кв. м). Интересно, что супруга Юрия Дмитриевича Елена задекларировала почти вдвое большую сумму — 9 млн 717 тыс. руб.

Ирина Викторова



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