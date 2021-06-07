Скандалы: Матильда держалась на «Шнуре»

Петербургские ресторанные проекты экс-супруги известного музыканта после развода стали убыточными

Петербургские ресторанные проекты Матильды Шнуровой, экс-супруги музыканта Сергея Шнурова, после развода стали убыточными. В 2020 году зафиксированы рекордные потери двух компаний предпринимательницы – 62,1 млн рублей. Несмотря на это, Шнурова пошла ва-банк и в прошлом году решила открыть новые точки – возможно, зря: в мае 2021-го против неё приставы впервые возбудили исполнительные производства о неуплате за «коммуналку» на 138 тыс. рублей.

Матильда Шнурова была третьей женой солиста популярной рок-группы. Её имя до замужества – Елена Мозговая, она из села Лосево Павловского района Воронежской области. Брак звёздной пары продлился восемь лет: в 2018 году Шнуров променял 32-летнюю Матильду на 27-летнюю дочь уральского бизнесмена-силовика, выходца из Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Валерия Абрамова. В мае 2021 года Шнуров официально стал москвичом, сменив адрес регистрации (что отразилось в прикреплении к одной из московских ИФНС).

После расставания в общепит-группе CoCoCo Шнуровой стали фиксировать убытки. Существовавшее в 2015–2018 годах ООО «Кококо» (управляло одноимённым рестораном) показывало прибыль, а созданное в 2019 году «Кококутюр» практически сразу ушло в глубокий минус. В мае–июле 2020 года «Кококутюр» получила от властей три транша антикризисных субсидий на сумму 1,3 млн рублей, но эффект от господдержки оказался незначительным: убыток по итогам года достиг 34,8 млн рублей.

ООО «Кококутюр» принадлежат ресторан Cococouture, бистро «Кококо» и сервис по доставке блюд в Петербурге. У другой её структуры – ООО «Новая русская кухня» (кафе здоровой еды Bio My Bio) – убыток за пандемийный 2020 год составил 27,3 млн рублей при выручке 74,3 млн рублей.

При этом в ноябре Шнурова рассказывала журналу Forbes, что расширила бизнес в 2020 году несмотря на кризис – новыми заведениями как раз стали бистро «Кококо» и кафе Bio My Bio. В марте 2021 года Шнурова опять же заверяла Forbes, что у неё всё в порядке. ООО «Новая русская кухня» полностью принадлежит Шнуровой, но в сентябре 2020 года она передала треть предприятия шеф-повару Cococouture Игорю Гришечкину, а в октябре вдруг взяла эту же долю обратно. Фотосеты Шнуровой с Гришечкиным глянцевые медиа вставляют во все последние заметки о её бизнесе.

Сообщалось, что ради инвестиций в ресторанный бизнес Шнурова продала балерине Марии Бархатовой студию балета «Айседора» и что этот бизнес был прибыльным (9 млн рублей в месяц). Но сдаваемая в ФНС отчётность этого никак не отражает: по части доходов, налогов, выручки – почти ноль во всех графах и у прежнего юрлица Шнуровой (ООО «Айседора»), и у нового юрлица Бархатовой (ООО «Балетная школа “Айседора”»).

На фоне рисковых инвестиций 2019–2020 годов кажутся объяснимыми текущие проблемы Шнуровой. Она уже задолжала за коммунальные услуги 138 тыс. рублей, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов.

Судя по базам данных «Спарк» и «Контур.Фокус», за последние годы у Шнуровой ни разу не образовывались долги такого размера. Представители Шнуровой не смогли дать оперативный комментарий «Октагону».

Александр Колесников